Visitas interpretativas en la Reserva Viejo Molino: educación ambiental y ecoturismo en el corazón de Merlo



Con el objetivo de fortalecer la conciencia ambiental, la Villa de Merlo, en San Luis, impulsa una experiencia educativa al aire libre con visitas Interpretativas en la Reserva Municipal Viejo Molino, abiertas a vecinos y turistas. Además, la iniciativa promueve una relación respetuosa con el entorno natural.

SAN LUIS.- A través de recorridos guiados, los participantes exploran el predio y su biodiversidad. De este modo, aprenden a reconocer el valor ecológico de los ecosistemas locales. Así, el conocimiento se convierte en una herramienta clave para la conservación.



Las actividades se realizan de manera gratuita y están pensadas para todo público. Por eso, resultan una opción accesible para familias, estudiantes y visitantes. Al mismo tiempo, fomentan el disfrute responsable de los espacios protegidos.

Gentileza: Secretaría de Ambiente, Producción y Desarrollo Sustentable.

La Reserva Viejo Molino y su valor ambiental

La reserva se ubica en la zona de Piedra Blanca Arriba y resguarda un bosque nativo centenario. Este entorno natural funciona como un pulmón verde y refugio de biodiversidad. Además, ofrece un espacio de recreación de bajo impacto ambiental.



Detrás del bosque fluye un arroyo de aguas cristalinas que actúa como límite natural provincial. Este curso de agua sostiene la vegetación y la vida silvestre del área. Por lo tanto, su preservación resulta fundamental para el equilibrio del ecosistema.



El sitio también conserva restos históricos de un antiguo molino harinero hidráulico. Estas ruinas conviven con vestigios de pueblos originarios de la región. Así, la reserva integra patrimonio natural, cultural e histórico en un mismo espacio.

Gentileza: Secretaría de Ambiente, Producción y Desarrollo Sustentable.

Educación ambiental como motor de conservación

Durante las visitas, los guías explican cómo funciona el ecosistema del lugar. A partir de ese conocimiento, se refuerza la importancia de protegerlo. De esta manera, la experiencia va más allá del paseo recreativo.



Los organizadores destacan que conocer el ambiente genera compromiso. Por eso, invitan a la comunidad a participar activamente en estas propuestas. En consecuencia, la reserva se consolida como un aula verde a cielo abierto.



Las visitas se realizan los miércoles y sábados a las 11:00. El punto de encuentro es la Casa del Bicentenario. Además, no se requiere inscripción previa, lo que facilita la participación.

Gentileza: El Portal de Merlo.

Cómo llegar y qué actividades de ecoturismo se pueden realizar

La Reserva Viejo Molino se encuentra en Piedra Blanca Arriba, en la Villa de Merlo. Se puede acceder en vehículo particular o en transporte local hasta la zona. Desde allí, el ingreso es peatonal y señalizado.



En cuanto al ecoturismo, el lugar es ideal para caminatas interpretativas. También se pueden realizar recorridos de observación del paisaje y fotografía de naturaleza. Estas actividades permiten disfrutar sin alterar el entorno.



Además, el arroyo y el bosque invitan a la contemplación y al descanso consciente, por lo que no se permiten prácticas extractivas ni invasivas. Así, el ecoturismo se convierte en una herramienta de conservación y educación ambiental.

Parque Municipal del Viejo Molino.

FUENTE: https://noticiasambientales.com / FOTO de PORTADA: Gentileza el Portal de Merlo.