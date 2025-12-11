Visita de Daniel Maehamasaki

El Sensei Daniel Maehamasaki, un destacado maestro de karate (6° Dan) y Jefe Técnico de la Japan Karate Shoto Federation (JKS), arribará mañana a esta ciudad.
RIO GRANDE.- Por la tarde, de 19:00 a 21:00, en el gimnasio de la Asociación de Taxistas Unidos de Río Grande (ATUR), ubicado en Thomas Bridges y Carlos Saavedra Lamas, en el Parque Industrial, brindará un Curso. Y al día siguiente (10:00/12:00) y 15:00/18:00), en el mismo recinto, tomará exámenes a los practicantes locales de esta disciplina.