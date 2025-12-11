Visita de Daniel Maehamasaki

¿Y esto qué es? Estamos ante una fragua. Fuego y aire para animarlo. Y el herrero calentando el metal que luego moldeará sobre la bigornia. Comenzó colocando herraduras. Terminó trabajando paquetes de elásticos para la suspensión de los camiones que padecían aquí la falta de caminos. Más tarde trabajaron algunas de las primeras rejas, aunque ...