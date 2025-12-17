Violento choque contra un guardarraíl en la Ruta 3: el conductor sufrió graves lesiones

El siniestro vial ocurrió el martes a las 21:30 horas en inmediaciones de la hostería Kaikén, en Tolhuin. El automovilista, único ocupante del vehículo, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Río Grande bajo un cordón sanitario.

TOLHUIN.– Cerca de las 21:30 horas de ayer, un automóvil que circulaba por la Ruta Nacional Nº3 protagonizó un violento siniestro vial al impactar contra el guardarraíl, en un sector cercano a la hostería Kaikén.

Como consecuencia del choque, el conductor Matías Jesús Lolli (34), quien viajaba solo en un auto Volkswagen modelo Polo, sufrió politraumatismos de consideración, por lo que debió ser asistido en el lugar y posteriormente trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital Regional de Río Grande.

Ante la gravedad del cuadro, se dispuso un cordón sanitario sobre la Ruta 3 para garantizar el rápido desplazamiento de la unidad de emergencia. Personal policial se apostó en distintos puntos del trayecto con el fin de asegurar el paso de la ambulancia y evitar demoras en el traslado.