Violenta pelea tras una colisión vehicular: un policía resultó herido y hubo detenidos

El incidente se originó luego de un choque en el centro de Río Grande y derivó en una persecución que finalizó en el barrio Aeropuerto. Cuatro hombres mayores de edad fueron detenidos y un menor quedó a disposición de los organismos competentes.

RÍO GRANDE.– En la tarde de ayer, personal policial tomó intervención en un violento episodio que se inició a raíz de una colisión vehicular registrada en la zona céntrica de la ciudad. Tras el choque, los involucrados continuaron desplazándose y se persiguieron por la calle Islas Malvinas, lo que motivó el alerta a las fuerzas de seguridad.

La situación fue controlada en la intersección de las calles Echelaine y Kaiken, en el barrio Aeropuerto, donde se interceptaron los dos rodados implicados. Se trató de un Fiat Uno, color gris, conducido por José Cancino, de 40 años, acompañado por Alexander Martínez, de 18, y un menor de edad; y un Chevrolet Cruze, color blanco, al mando de Jorge Avilés, de 33 años, quien viajaba junto a Gastón Avilés, de 20, Abigail Herrera, de 26, y un bebé.

Al descender de los vehículos, los ocupantes masculinos protagonizaron una riña en la vía pública. Durante el enfrentamiento, José Cancino tomó un objeto de hierro y agredió a un efectivo policial, provocándole una lesión en una de sus manos.

Ante la gravedad de los hechos, se procedió a la detención de todos los hombres mayores de edad, mientras que el menor fue demorado y se dio intervención a la Comisaría de Género y Familia, conforme a los protocolos establecidos.