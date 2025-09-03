Violencia en la Margen Sur: una persona internada en el hospital, un menor demorado y un detenido

Dos casos de violencia se produjeron en la tarde y noche del miércoles en un sector de la Margen Sur de Río Grande. En ambos casos hubo disparos de bala. Todo sería por dramas de una pareja de cultura gitana que tuvieron un casamiento «arreglado», entre un joven de 15 años y una mujer de 23.

RÍO GRANDE. – En la tarde y noche de este miércoles, un sector de la Margen Sur de esta ciudad fue escenario de dos hechos violentos; en ambos casos hubo disparos de bala. En estos momentos un hombre se encuentra hospitalizado con lesiones de un arma de fuego y además hay un menor de edad demorado y una persona detenida.

Todo inicio cerca de las 17:00 horas, en una vivienda ubicada en la calle Paso de los Libres al 100, lugar donde se produjo una ráfaga de 9 disparos de bala, situación que en ese momento no provocó lesionados. La policía llegó al lugar y verificó toda la zona y tomaron datos de lo ocurrido.

El caso sería por un problema que tendría una pareja que tuvo un casamiento “arreglado”, entre una joven de 23 años y un menor de 15, ambos de cultura gitana. Según información extraoficial, el menor habría golpeado a su esposa y el hecho de violencia de género, provocó que la mujer abandone su vivienda y se marche a la casa de su tía, lugar donde se produjo el primer caso violento.

Horas más tarde, cerca de las 20:00, la violencia nuevamente se produjo en esta zona sur de la ciudad y en este caso sobre la calle Los Sauces al 300. Se pudo saber que hubo disparos a una camioneta donde se hirió a una persona en la pierna; el lesionado fue trasladado de urgencia al hospital central.

También se supo que la familia del menor habría realizado una denuncia policial por un presunto “abuso sexual”; la hermana del joven habría sido ultrajada por integrantes de la familia de la mujer.

A raíz de todos estos panoramas, la policía demoró al menor de 15 años y detuvo a un hombre mayor de edad, como presuntos autores de los disparos.

El personal de la División de Servicios Especiales y de la Comisaría Cuarta que actuaron en ambos hechos; acordonaron toda la zona reforzando la seguridad. La investigación policial continúa.