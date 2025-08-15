Victorias de Molinari en la Copa Mundial de Invierno

El nadador local Walter Molinari participó la semana pasada en la tercera edición de la Copa Mundial de Natación de Invierno, que se realizó en el Lago Argentino, ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares, en cercanía de El Calafate (Santa Cruz).

RIO GRANDE.- “La competencia se disputó lo largo de toda la semana, del lunes 4 al sábado 9. Nadé en cinco pruebas, y conseguí terminar primero en cuatro de ellas (en 50, 100 y 200 metros libre, y en 50 metros mariposa), y segundo en la restante (500 metros libre)”.

En el cuadro adjunto aparecen todas las actuaciones del Master H (60/64 años), con el tiempo, el promedio (por 100 metros), y su ubicación en la categoría de edad, en su rama y en la general absoluta.

Su rival en la división de edad fue el australiano Lynton Mortensen, a quien superó por 1.58 en 50 metros libre; y por 5.86 en 50 metros mariposa. El de Oceanía, entretanto, lo aventajó en los 500 metros libre, por 52.15 (registró 9:07.28, siendo 12° en la rama, y 17° en la general absoluta).

“Mi idea es ir al Sudamericano de Chile, a finales de noviembre. Todo va a depender si consigo horarios de entrenamiento en el Natatorio Municipal Eva Perón, esta vez no fui con muchas prácticas a El Calafate”.

Prueba Marca Prom. Categ. Rama Gral. Mejor tiempo

50 metros libre 1:19:22 2:38:44 1/2 20/42 33/99 Daira Marín (Chile-30/39) 59.11

100 metros libre 1:53.03 1:53.03 1/1 22/35 27/88 Matías Veas (Chile-15/19) 1:21.84

200 metros libre 4:37.60 2:18.80 1/1 23/34 32/84 Roxana Pescader (Argentina-55/59) 2:44.06

500 metros libre 9:59.43 1:59.88 2/2 17/30 27/74 Daira Marín (Chile-30/39) 6:47.25

50 metros mariposa 1:33:86 3:06:53 1/2 14/24 22/52 Pavel Alferov (Rusia-20/29) 55.82

Nota: los mejores tiempos son de las series. En 50 metros libre hubo final (15 mejores tiempos), ganada por Pavel Alferov (41.42). Los promedios son cada 100 metros.