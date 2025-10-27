Victorias de Estrella Vóley, Uni y Galicia en Sub 16

El Campeonato Oficial de la Federación del Voleibol Fueguino (FVF) prosiguió anteayer en esta ciudad (en el Complejo Marka) y en Ushuaia (en los gimnasios Hugo Italo Favale y Profesora Ana Verónica Giró).

RIO GRANDE.- En el predio aledaño al barrio Industrial se jugaron varios partidos correspondientes a la Zona B de la categoría Sub 16 femenino, mientras que la Zona B tuvo actividad en la capital provincial. ESTRELLA VOLEY. El conjunto riograndense, muy cerca de llegar a las semifinales. ADEFU. El elenco blanquinaranja disputó esta etapa del Campeonato oficial en su propio reducto.

En los primeros turnos donde hacen de local los representativos de la Academia Deportiva del Fuego (ADeFu), salieron victoriosos Estrella Vóley (por partida doble), Universitario y Centro Galicia. Al término de la etapa regular (10 partidos para cada equipo), los dos primeros de cada sector pasarán a las semifinales.

Doblete de Estrella

Al mediodía, en el recinto ubicado sobre el Acceso Sur (frente al barrio Malvinas Argentinas), el líder (y prácticamente semifinalista) Estrella Vóley venció por 2-0 a AEP “C” (Ushuaia), con esta síntesis: CENTRO GALICIA. En su primer compromiso sabatino, las ushuaienses vencieron a ADeFu.

AEP “C”: 1.S.Montagna, 3.T.García, 8.L.Vázquez, 10.A.Satuff, 11.K.Solórzano y 12.L.Aireyu (formación inicial); 9.J.Acevedo y 14.Z.Salinas. Estrella Vóley: 3.Sofía Cocheri, 5.Victoria Martínez, 11.Eugenia Martínez, 12.Sol Morandi, 16.M.Tallo y 17.A.Paz (formación inicial); 8.A.Arias y 10.Maite Verdina (líberos); 9.G.Valenzuela, 13.D.Fernández, 15.M.Pérez y 31.A.Martínez. E: Marcelo Martínez. Parciales: 1° set: EV 25-14 (5-1/10-2/15-5/20-9), en 24’. 2° set: EV 25-11 (5-1/10-4/15-5/20-11), en 15’. Puntos: AEP “C” 25, EV 50. Duración: 0h43m. Arbitro: Elián Romero.

Una hora y media más tarde, las entrenadas por Marcelo Martínez superaron en sets corridos a Municipal (Ushuaia), con parciales de 25-13 (19’) y 25-15 (21’), con el goleo de Sol Morandi (10 puntos, 7 de ellos con su servicio), mientras que en la visita la que más aportó fue Sysak (5).

La central riograndense fue al saque en el 5-2, y extendió la serie hasta el 13-2, al tiempo que la opuesto de Muni también sumó en forma consecutiva con su puesta en juego. En el segundo período, Fernández (4) y Pérez (3) serían las más efectivas en el ganador.

La síntesis: Estrella Vóley: 3.Cocheri (2), 11.E.Martínez (2); 13.Fernández (5), 12.Morandi (10); 5.V.Martínez (2), 17.Paz (FI); 8.A.Arias y 10.Maite Verdina (líberos); 9.Valenzuela (1), 14.Ibarra (1), 15.Pérez (3), 16.Tallo (1) y 31.A.Martínez. E: M.Martínez. Municipal: 11.Tiana Martínez (1), 15.Sysak (5); 9.Victoria Von Mundhart (1), 19Ludmila Gon (3); 10.Juana Ovando (1), 13.Brisa Avalos (FI); 1.LOvando (líbero); 2.Tiziana Sara, 4.Picun Porco (3), 12.Mia Cárdenas, 23.Martín. E: Juan Guardamagna. Parciales: 1° set: EV 25-13 (5-2/10-2/15-3/20-11), en 19’. 2° set: EV 25-15 (5-2/10-5/15-7/20-9), en 21’. Puntos: EV 50, Municipal 28. Duración: 0h44m. Arbitro: Daniela Medina (1°)/Maia Protti (2°).

Galicia y Uni

Centro Galicia (Ushuaia) derrotó por 2-0 (25-15/25-19) al local ADeFu, y en la cancha contigua Universitario doblegó por idéntico resultado a Municipal (25-16/25-6).

Las gallegas se alejaron con un tres aces de la armadora Milena Valencia (8-2), y en el siguiente turno de saque sumó por triplicado –y por la misma vía- la receptora punta Lara Ochoa (12-3).

El segundo set resultó más parejo, adelantándose las naranjas con dos aces de Juan Pereyra (8-6). Sin embargo, la paridad llegó rápido, la opuesto Giuliana Venezia encadenó tres saques positivos (12-9), y tanto la central Melanie Romero como Ochoa no encontraron demasiada oposición por sus sectores.

Esta es la síntesis: Centro Galicia: 16.Milena Valencia (5), 9.Giuliana Venezia (6); 13.Pereyra (1), 12.Melanie Romero (6); 18.Lara Ochoa (8), 11.Pía Schweizer (3) (FI); 2.Camila Bigot, 3.Malena Isern (líberos); 5.Mila González, 10.Sofía Flamenco (2), 14.Victoria Yacante, 17.Delfina Báez. E: Damián Di Lernia. ADeFu: 3.Olivia Ferreyro (2), 4.Candela Caresano (2); 23.Isabella Caresano (3), 1.Juana Pereyra (5); 7.Maia Pauletti (1), 8.Abril Valerga (2) (FI); 31.Hannah Gouffin, 36.Narella Barrientos (líberos); 15.Valentina Layús, 22.Moira Obando. E: Nahuel Fernández/Camila Cruz. Parciales: 1° set: Centro Galicia 25-15 (5-2/10-3/15-5/20-10), en 17’. 2° set: Centro Galicia 25-19 (5-3/10-9/15-11/20-16), en 21’. Puntos: Centro Galicia 50, ADeFu 34. Duración: 0h40m. Arbitro: Edgardo Zayas (1°)/Elián Romero (2°).

Sub 13

Además, en Sub 13 femenino (Grupo B), Universitario le ganó por 2-1 a Municipal (19-25/25-20/15-11), en 66’ de juego. El local alistó a 2.V.Almonacid, 3.G.Corazzín, 5.V.Mendoza, 9.L.Romero, 10.T.Cepeda y 17.P.Weichzel (FI); 4.A.Molina (líbero); 6.A.Pérez. E: Hernán Cepeda. Y su rival, a 2.T.Sara, 9.L.Ovando, 13.G.Domínguez, 14.E.Espinosa, 15.X.Sysak y 23.P.Martín (FI); 1.I.Soto (líbero); 12.M.Cárdenas y 28.M.Gabrovich. E: Juan Guardamagna.

POSICIONES SUB 16 FEMENINO * GRUPO B

P/Equipo Pts. J G P Sf Sc Coef. Tf Tc Coef.

1.Estrella Vóley (RG) 24 9 8 1 17 3 5,667 460 335 1,373

2.Centro Galicia (U) 18 8 6 2 13 5 2,600 415 297 1,397

3.Universitario (RG) 12 5 4 1 9 3 3,000 268 169 1,586

4.ADeFu (R.Grande) 10 9 4 5 8 12 0,667 381 383 0,995

5.Municipal (Ushuaia) 4 7 1 6 3 12 0,250 228 340 0,671

6.AEP “C” (Ushuaia) 1 8 0 8 1 16 0,063 183 411 0,445