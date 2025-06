En contacto con Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, la legisladora provincial por el Partido Justicialista, Victoria Vuoto, criticó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la presidenta de la Nación (MC), Cristina Fernández de Kirchner.

USHUAIA.- Vuoto denunció que la causa “es absolutamente armada” y que “no hay una prueba en contra de Cristina. Ni un mensaje, ni un llamado. La auditoría determinó que no se pagó nada que no se haya construido. Son 2 mil 200 kilómetros de ruta sobre los que no hubo ninguna observación. Incluso se probó que la construcción era de buenos materiales y estaba en buenas condiciones”.

Por lo que explicó, la Justicia decidió “condenarla a Cristina en el rol de garante. No la consideran autora. No es que tenía que hacer una obra, no la hizo y se construyó su casa. Construyeron el argumento mediático de que se había robado un PBI”.

“La condenan porque ella debería haber garantizado la transparencia. Son obras que fueron aprobadas en el Congreso; recursos enviados a Santa Cruz y la provincia realizó todas las obras. Como todas las obras que realiza el Gobierno nacional cuando realiza obras, no como este Gobierno que decidió no hacer obra y someter a todas las provincias a una crisis de infraestructura enorme”, detalló.

“Es una construcción extraña sin mucho asidero jurídico. Ya no estamos en el terreno de lo jurídico, sino de lo político. Se ha decidido encarcelar a la presidenta del partido opositor”.

Asimismo, aseguró que “esta causa tiene vulneración a garantías básicas del debido proceso. Una es no juzgar el mismo hecho dos veces. La primera resolución de Ercolini es que la Justicia de Santa Cruz es la competente para intervenir en esta causa. Santa Cruz investiga y sobresee a Cristina. Es un principio básico del derecho”.

“Cristina no tuvo doble instancia. La Corte no comprobó los hechos, sino que dijo que no iba a revisar los juicios. Cristina tuvo una condena de 6 años y fue a Casación, que dijo ‘yo no voy a revisar esto’. La Corte dijo lo mismo. Ningún tribunal revisó lo que hizo el Tribunal de juicio”, siguió.

En este sentido, indicó que “Casación tiene un procedimiento para ingresar. Para valorar nuevamente la prueba hay que demostrar que hubo una gran vulneración. Funciona como un filtro y revisa los que tienen grandes violaciones al procedimiento y pruebas que no fueron valoradas. Le rechazaron este argumento a Cristina”.

“Crearon un argumento jurídico por un tramo de 2 mil 200 kilómetros de ruta, que fueron construidos y estaban en buenas condiciones. Hablan de un plan sistemático de corrupción. Es una locura la construcción argumental de la sentencia. Claramente tiene una intencionalidad política”.

Victoria Vuoto habló sobre el presunto posicionamiento político del Poder Judicial (al que calificó como “partido”) y recordó que “fiscales y jueces cenaban con Mauriicio Macri y jugaban al paddle; visitaron 80 veces la Casa Rosada cuando fue presidente; se fueron a Lago Escondido a la cena de Clarín. Son jueces y fiscales que tienen una visible relación política con Mauricio Macri, no la ocultan y, visiblemente, no tienen imparcialidad al investigar”.

“Hay un gran debate sobre el rol de la Justicia. Se puede construir que Cristina pareciera que es la persona más chorra del mundo, la más corrupta y no hay nada que pueda probarlo. A esta causa la inició Lilita Carrió, que en ese momento lideraba la oposición política”, agregó.

La referente justicialista juzgó que “ninguna causa de Mauricio Macri camina; la causa de la cripto estafa está absolutamente cajoneada. Pasan hechos de corrupción extremadamente graves y la justicia no interviene”.

Y trajo a colación que “en algún momento se planteó la democratización del Poder Judicial. Es el único Poder del Estado que no es sometido a votación. Con estos cargos vitalicios que no están sometidos al control de la ciudadanía, se han construido estas prácticas de aprietes a líderes políticos y ahora de persecución concreta”.

“Ayer los fiscales pedían la inmediata detención ¿no ven que no se va a fugar?, ¿no ven que hay 30 cuadras a la redonda repletas de gente? Lo hacen con intencionalidad política, cuando ya saben que tiene 5 días para presentarse. Si van a jugar a la política, se tienen que someter a las reglas de la política”, subrayó.

“No podemos permitir que haya un Poder Judicial que juega a la política tan impunemente”.

También se mostró “preocupada” por “el avance autoritario del Gobierno nacional. Hace unos días detuvieron sin orden judicial a Grabois, que es un dirigente social. Podés compartir o no, pero no te habilita a detener sin orden judicial. Mucho menos, con los antecedentes de este país, usar la figura de ‘a disposición del Poder Ejecutivo nacional’, que era la figura de los desaparecidos del 70”.

“Los pasos por fuera del margen del ejercicio democrático del poder son muy fuertes y nos están llevando a un camino de ribetes poco conocidos para nosotros. Esta crisis institucional que se vive, que es la pérdida de credibilidad en las instituciones”, sentenció.

Como abogada, Vuoto calificó que “la Corte da vergüenza ajena. Eso se refleja en los procesos electorales. En las provincias hay un porcentaje de participación de, incluso, el 50% del padrón. Hay un porcentaje de la población que no cree en las instituciones y, efectivamente, no cree en la democracia como una herramienta para transformar esto”.

Y aseguró que “el Partido Justicialista es el principal enemigo del Gobierno nacional y los sectores de poder. Las campañas de desprestigio son muy fuertes. Tampoco le está yendo bien a La Libertad Avanza, porque sale segunda en todos los distritos. No es cierto que arrasen con todo, porque si no tendrían el 70% de participación. Hay que hablar de legitimidad”.

La legisladora reconoció que “es un escenario complejo, pero la única manera de enfrentarlo es en la calle, trabajando, como siempre lo hemos hecho. Ayer Cristina recibió muestras de solidaridad de Ricardo Alfonsín, de la UCR; del FIT, de Myriam Bregman; de Libre del Sur, que es un partido que siempre permaneció por fuera de los límites del kirchnerismo. Hay un montón de actores que se han solidarizado, porque ven que es una causa armada. No podemos permitir que suceda esto con la principal líder política de la oposición”.

Y graficó la relación entre el Poder Judicial y los aparatos mediáticos nacionales: “Ayer Feinman y Viale tenían la sentencia antes que la propia imputada de la causa ¿Cuál es el entramado de poder de la Corte Suprema de Justicia con los periodistas de los medios hegemónicos? No les importa nada. El escenario es complejo para la democracia y el propio Estado de Derecho”.

Como presidenta de la departamental de Ushuaia del Partido Justicialista, Victoria Vuoto entendió que “tiene que haber un correlato en la provincia. Imaginate si el Gobierno de Milei gana las elecciones y tiene mayoría automática ¿qué va a pasar con Tierra del Fuego, que en diciembre tiene que volver a discutir los aranceles de la industria? ¿Qué va a pasar con la Ley de Contrato de Trabajo?”.

“Están dispuestos a romper todo lo que se ha construido en favor de los sectores más desprotegidos. En este Gobierno no hay nada de libertad para la clase trabajadora. La libertad es para los ricos”, opinó.

Para cerrar, insistió en la importancia de unificar “el campo nacional y popular” frente «al avance del Gobierno nacional” y consideró que el peronismo debe entender “la etapa y tomar la fuerza suficiente para crecer como se necesita y nos demanda nuestra gente. Debemos hacernos cargo de que los votaron; de que no van a votar porque no causamos interés, porque nos estamos peleando por quién ocupa qué lugar, y no estamos pensando en lo que nuestra gente necesita”.

“O el peronismo entiende eso, o se queda discutiendo en las realidades territoriales y el Partido Justicialista pasa a ser un partido provincial. No hay proyecto provincial sin proyecto nacional. No hay manera de que un gobernador transforme de plano la realidad de los trabajadores”, culminó.