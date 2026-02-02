Victoria de Boca y polémico empate de Barracas

Boca Juniors venció por 2-0 a Newell’s Old Boys de Rosario, en un encuentro correspondiente a la 3° fecha de la Zona A del Campeonato Apertura de la Liga Profesional.

BUENOS AIRES (NA).- El dueño de casa se puso en ventaja a los 40’ de la primera mitad, por intermedio de Lautaro Blanco, tras una asistencia de Exequiel Zeballos. Entretanto, a los 10’ de la segunda etapa amplió el marcador

Leandro Paredes, de tiro libre penal.

Asimismo, Barracas Central –de local- consiguió un polémico empate 1-1 ante Deportivo Riestra, en el cotejo Interzonal. La visita se adelantó a los 24’ del PT, con un tanto del delantero Antony Alonso, quien capturó un rebote luego de que el balón se estrelle en el palo izquierdo, tras un remate de cabeza de Jonathan Herrera, y definió con total libertad.

Tras un gol de Herrera invalidado por el VAR, la polémica llegó en los instantes finales del cotejo cuando el árbitro Bruno Amiconi había sancionado penal a favor de Deportivo Riestra, dejado de lado por una una supuesta mano en el área contraria, y la consiguiente pena máxima a favor de Barracas Central. La misma la hizo efectiva Rodrigo Insúa, cuando iban 14’ añadidos.

FECHA 3

Sábado 31: San Lorenzo-Central Córdoba 1-0 (A); Independiente-Vélez 1-1 (A); Talleres-Platense 1-2 (A); Atlético Tucumán-Huracán 1-1 (B). Domingo 1°: Barracas Central-Deportivo Riestra 1-1 (Interzonal); Boca-Newell’s 2-0 (A); Rosario Central–River jugaban anoche (B). Lunes 2: 17:30 Gimnasia (LP)-Aldosivi (B) y Defensa y Justicia-Estudiantes (LP) (A); 19:45 Tigre-Racing (B); 22:00 Unión-Gimnasia (M) (A) y Argentinos–Belgrano (A). Martes 3: 19:00 Banfield-Estudiantes (RC) (A); 21:15 Independiente Rivadavia-Sarmiento (B) e Instituto-Lanús (A). Principales posiciones: Zona A: 1.Platense (3 partidos) y Vélez (3) 7 puntos; 3.Lanús (2) 6; 4.Boca (3) y San Lorenzo (3) 6; 6.Estudiantes (2) y Defensa (2) 4. Zona B: 1.River (2) e Independiente Rivadavia (2) 6; 3.Tigre (2), Belgrano (2) y Argentinos (2) 4.