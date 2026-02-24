Vialidad trabaja en rutas estratégicas de la provincia

Las tareas se desarrollan en la RP N° 119 (Reserva Forestal Bombilla) y en la RP N° 30 (Playa Larga, Ushuaia). Se solicita a los conductores extremar las precauciones.

El coordinador operativo de la Dirección Provincial de Vialidad, Pedro Rovein, informó que ya se inició el traslado de maquinaria hacia la Ruta Provincial N° 119 – Héroes de Malvinas (Reserva Forestal Bombilla) para que este martes comiencen las diferentes tareas programadas. Paralelamente, se trabaja en la Ruta Provincial N° 30 – Playa Larga (Ushuaia) con el transporte de material para su próximo enripiado.

En este sentido, Rovein explicó: “Estamos llevando adelante un plan de conservación en dos sectores estratégicos de la red vial. En la Ruta Provincial N° 119 realizaremos aporte de material, enripiado, limpieza de cunetas y repaso en sectores poseados, como parte del mantenimiento integral previo a la veda invernal”. Y agregó: “en la Ruta Provincial N° 30 – Playa Larga (Ushuaia), estamos ejecutando el traslado y aporte de material, con el objetivo de preparar la calzada para su próximo enripiado”.

El funcionario destacó que se trata de rutas de alto tráfico turístico, por lo que solicitó a los usuarios “circular con extrema precaución y respetar la señalización durante el desarrollo de las tareas. Con estas acciones buscamos optimizar la conservación de las rutas y garantizar mejores condiciones de circulación y seguridad vial para la comunidad”.

Vialidad Provincial recuerda a la comunidad que en ambos sectores hay presencia de personal, máquinas y camiones trabajando, por lo que se recomienda transitar con extrema precaución y respetar las indicaciones viales.