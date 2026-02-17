Vialidad exige a Nación el pago de $600 millones para el mantenimiento de la Ruta 3

En diálogo con Radio Fueguina, la presidenta de la Dirección Provincial de Vialidad, Ileana Zarantonello, detalló la preocupante situación de la Ruta Nacional 3 y la deuda millonaria que el gobierno nacional aún mantiene con la provincia. A través de una propuesta, Vialidad Provincial busca saldar parte de esa deuda utilizando recursos como alcantarillas y barandas, pero hasta el momento, no ha recibido una respuesta definitiva por parte de Nación.

La Ruta Nacional 3, la principal arteria que conecta a la provincia de Tierra del Fuego, atraviesa una situación de deterioro crítico debido a la falta de mantenimiento. La presidenta de Vialidad Provincial, Ileana Zarantonello, subrayó la preocupación por esta situación, pero aclaró que, aunque la ruta es esencial para la provincia, no es de su jurisdicción «nosotros lo único que podemos hacer es exigir, reclamar y pedir, como cualquier ciudadano, que se necesita mantenimiento. Pero no somos responsables de la Ruta 3, eso le corresponde a Vialidad Nacional», señaló Zarantonello, quien instó al Distrito Nacional a intervenir.

La deuda que Vialidad Nacional mantiene con la provincia asciende a $600 millones, sin contar los intereses. Zarantonello explicó que hasta el momento, se han cancelado solo $250 millones, pero el saldo sigue pendiente. En ese contexto, se presentó una propuesta para saldar parte de la deuda con recursos que podrían ser utilizados para el mantenimiento de la infraestructura de la ruta, como alcantarillas y barandas «a nosotros los recursos, alcantarillas, barandas, todo lo que podamos utilizar, siempre va a ser bien recibido y lo tomaríamos como parte de pago de esa deuda», afirmó la funcionaria.

Zarantonello también recordó que la propuesta fue presentada en noviembre de 2025 en una reunión presencial con el administrador de Vialidad Nacional, Ingeniero Campoy, quien se comprometió a dar una respuesta en el mes de marzo. Aunque la situación parece avanzar lentamente, Zarantonello destacó que, por lo menos, se ha retomado el diálogo con las autoridades nacionales, tras un largo período de dos años sin reuniones presenciales.

«Es importante por lo menos mantener un diálogo, que te reciban propuestas, que se analicen, que visibilicemos nuestras preocupaciones y que sean recepcionadas», concluyó Zarantonello, quien sigue a la espera de una definición sobre la propuesta presentada a Vialidad Nacional.