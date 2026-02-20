En las instalaciones del Museo Marítimo de Ushuaia se realizó la inauguración de la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina, en la que estuvo presente el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Político de la Municipalidad, Omar Becerra.

La muestra, declarada de Interés Provincial y Municipal, permanecerá abierta al público hasta el 22 de febrero de 10 a 20. Allí se podrán apreciar las obras de artistas de la Argentina, Uruguay, Chile, Suecia, Brasil, Canadá, China, Paraguay, México, Panamá, Estados Unidos e Israel.

Becerra sostuvo que “desde el Municipio apoyamos e impulsamos todas las expresiones culturales, y acompañamos iniciativas como la Bienal que acercan el arte a la comunidad”.

“Estas actividades también contribuyen a consolidar a Ushuaia como escenario de este tipo de eventos”, valoró, por lo que “la decisión del intendente Walter Vuoto es seguir por este camino que, además, también abre puertas a los y las artistas de la ciudad”.