VGM de Cañuelas donó una carta al Museo Pensar Malvinas

El secretario de Asuntos de Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia, VGM Dante Asili, recibió la visita del Veterano de Guerra de Malvinas Raúl Alfredo Souza Conrado, oriundo de Cañuelas, quien donó una carta enviada a las Islas durante el conflicto bélico de 1982.

El documento, escrito por su prima Nelly Tripichio, fue remitido a Souza Conrado mientras se encontraba embarcado en el ARA Piedrabuena, buque en el que prestó servicio durante la guerra. La carta fue entregada al Museo Pensar Malvinas.

La carta fue entregada al Museo Pensar Malvinas, donde pasará a integrar su acervo histórico, en el marco de las acciones permanentes de preservación y difusión de la memoria colectiva sobre la Gesta de 1982.