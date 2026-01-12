Verano TDF acompaña a las familias fueguinas durante las vacaciones

El Gobierno Provincial continúa desarrollando Verano TDF, una propuesta integral que reúne actividades recreativas, deportivas, culturales y tecnológicas en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, pensadas para acompañar a las familias fueguinas durante la temporada de verano 2026.

Durante estas primeras semanas, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores participan de una amplia variedad de propuestas que promueven el encuentro, el disfrute del tiempo libre y la participación comunitaria, con actividades adaptadas a los distintos rangos etarios y a diversos intereses.

La iniciativa, impulsada a partir del trabajo articulado de distintas áreas del Gobierno provincial, incluye torneos y entrenamientos deportivos, colonias de verano, caminatas y actividades al aire libre, talleres culturales y artísticos, espacios recreativos en barrios y propuestas vinculadas a la tecnología y la innovación, fortaleciendo el acceso a actividades gratuitas o de fácil inscripción en las tres ciudades.

Verano TDF busca generar espacios de disfrute, aprendizaje y recreación, acompañando a las familias fueguinas durante el receso estival. Las actividades continúan desarrollándose y quienes deseen sumarse o conocer la agenda completa pueden consultar fechas, horarios, lugares y modalidades de inscripción a través de https://www.tierradelfuego.gob.ar/verano-tdf.