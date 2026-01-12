Actualidad

Verano TDF acompaña a las familias fueguinas durante las vacaciones

lunes 12 de enero de 2026
Diario El Sureño

El Gobierno Provincial continúa desarrollando Verano TDF, una propuesta integral que reúne actividades recreativas, deportivas, culturales y tecnológicas en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, pensadas para acompañar a las familias fueguinas durante la temporada de verano 2026.

Durante estas primeras semanas, niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores participan de una amplia variedad de propuestas que promueven el encuentro, el disfrute del tiempo libre y la participación comunitaria, con actividades adaptadas a los distintos rangos etarios y a diversos intereses.

La iniciativa, impulsada a partir del trabajo articulado de distintas áreas del Gobierno provincial, incluye torneos y entrenamientos deportivos, colonias de verano, caminatas y actividades al aire libre, talleres culturales y artísticos, espacios recreativos en barrios y propuestas vinculadas a la tecnología y la innovación, fortaleciendo el acceso a actividades gratuitas o de fácil inscripción en las tres ciudades.

Verano TDF busca generar espacios de disfrute, aprendizaje y recreación, acompañando a las familias fueguinas durante el receso estival. Las actividades continúan desarrollándose y quienes deseen sumarse o conocer la agenda completa pueden consultar fechas, horarios, lugares y modalidades de inscripción a través de https://www.tierradelfuego.gob.ar/verano-tdf.

