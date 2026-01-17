 “Verano Fueguino 2026”: Salidas turísticas y recreativas para todos

En el marco del Programa “Verano Fueguino 2026”, el Municipio de Río Grande continúa desarrollando una agenda de salidas recreativas y turísticas que promueven el disfrute del verano, el encuentro comunitario y la puesta en valor de los atractivos naturales, culturales e históricos de la ciudad.

Durante los días jueves, se llevaron adelante salidas destinadas a juventudes y personas adultas mayores. En este sentido, con el grupo de juventudes se realizó una caminata nocturna al Cabo Domingo, mientras que con personas adultas mayores se desarrolló una caminata por los monumentos vinculados a la causa Malvinas y una visita al Batallón de Infantería de Marina N°5, donde además las y los participantes disfrutaron de música y compartieron una merienda.

Por su parte, los días viernes se están realizando salidas turísticas a espacios históricos de la ciudad, abiertas al público en general. El viernes 9 de enero se concretó una visita a la Casa de los Pioneros, donde se recorre la historia de la familia Begg, quienes llegaron a Río Grande en el año 1910 y conservan una vivienda de 1949 que mantiene la arquitectura típica de la época, junto a numerosos objetos históricos.

En tanto, el viernes 16 se realizó una salida a Oveja Negra, sede de la Asociación Rural, donde las y los participantes fueron acompañados por productores locales convocados desde la Dirección de Desarrollo Productivo. En esta jornada participaron Wikayen, La Alfajorería, Mercado del Atlántico, Lanas con Onda, Almansa y Gandhi, finalizando la actividad con la presentación de la Orquesta Kayen.

Cabe destacar que, hasta el momento, las distintas salidas del Programa “Verano Fueguino 2026” contaron con la participación de aproximadamente 150 personas, reflejando el interés de la comunidad por este tipo de propuestas que fomentan el turismo local y el disfrute de la ciudad.

Asimismo, se informa que durante la última semana de enero se volverán a abrir las inscripciones para las próximas salidas, las cuales podrán realizarse a través del sitio web: turismo.riogrande.gob.ar .