Verano en Chubut: dos propuestas imperdibles para explorar el mar de Camarones



En la costa de Camarones, la temporada de avistajes se extiende hasta abril con propuestas que van desde recorridos breves por la bahía hasta expediciones de jornada completa hacia el mítico Faro Leones. Viviana López, guía local, detalla las características de un ecosistema donde conviven toninas, ballenas y relatos de antiguos navegantes.

CHUBUT.- La localidad de Camarones se consolida año tras año como uno de los portales de acceso más auténticos al Parque Patagonia Azul. Lejos de las multitudes, este sector del litoral chubutense ofrece una conexión directa con la naturaleza virgen, marcada por un ritmo que dictan las mareas y los vientos. Desde la llegada de la primavera, la actividad náutica cobra protagonismo, permitiendo a los visitantes descubrir una biodiversidad que muchas veces permanece oculta desde la costa.

La temporada alta para estas actividades está claramente delimitada por las condiciones climáticas y la presencia de fauna marina. Viviana López, guía de la empresa local «Viento Azul» y conocedora experta de estas aguas, explica el calendario operativo: «Nosotros consideramos la temporada alta desde septiembre hasta marzo o abril aproximadamente, que es el periodo en el que realizamos las navegaciones». Dentro de esta ventana de tiempo, las opciones se dividen en dos grandes experiencias: el avistaje de toninas en la bahía y la expedición larga hacia Isla Leones.

Una de las propuestas es la expedición de jornada completa hacia el mítico Faro Leones.

El encuentro con la tonina overa en Islas Blancas

La primera de las propuestas está diseñada para quienes buscan un contacto inmediato con la fauna marina sin demandar una logística compleja. Se trata de una navegación de dos horas de duración que parte desde el puerto de Camarones. El objetivo principal de esta salida es el avistaje de la tonina overa, también conocida como delfín patagónico, un animal emblemático de la zona por su característico patrón de colores blanco y negro y un sinfín de aves marinas.

A diferencia de otras especies marinas que tienen comportamientos migratorios erráticos, la tonina en Camarones ofrece una previsibilidad que es muy valorada por los operadores turísticos. López destaca esta particularidad con datos precisos: «En el caso de las toninas overas acá en la bahía, nosotros podemos confirmar su avistaje a un 90%. Es una especie no migratoria que está durante todo el año». Esta alta probabilidad de encuentro convierte a la excursión en una de las favoritas para las familias y fotógrafos de naturaleza.

El recorrido no se limita únicamente a los delfines. La navegación hacia el archipiélago de Islas Blancas permite observar una rica avifauna marina compuesta por petreles gigantes del sur, gaviotas, gaviotines y cormoranes, además de las colonias de lobos marinos de un pelo. Asimismo, el trayecto posee un valor histórico añadido, ya que se navega en las cercanías del sitio donde yacen los restos del vapor Villarino, el buque que en 1899 repatrió los restos del General San Martín, fusionando así el patrimonio natural con la historia nacional.

Hacia el mar abierto: la expedición a Isla Leones

El avistaje de fauna marina resulta una experiencia sumamente acogedora.

Para aquellos visitantes que disponen de más tiempo y buscan una inmersión profunda en el ambiente marino del parque, la propuesta cambia de escala. La excursión al Portal Isla Leones es una jornada completa que requiere una logística diferente y un espíritu más aventurero. «Específicamente son de 6 a 8 horas», aclara la guía, incluyendo el traslado terrestre desde el pueblo hasta Bahía Arredondo, un puerto natural que sirve de punto de partida para esta travesía.

Al abandonar la protección de la Bahía de Camarones y adentrarse hacia el sur, el escenario biológico se transforma. Si bien la presencia de la tonina overa no está tan garantizada como en la excursión corta, el abanico de especies potenciales se multiplica considerablemente al ingresar en aguas más abiertas. Viviana López describe esta diferencia sustancial: «Si sabemos que al ir hacia mar abierto tenemos un repertorio más amplio de avistaje de fauna marina, como delfines australes, delfines oscuros y delfines nariz de botella».

Además de los cetáceos menores, esta zona es parte del corredor migratorio de grandes mamíferos. Durante los meses centrales de la temporada, es posible coincidir con el paso de gigantes del océano. «Tenemos la época de migración desde octubre y noviembre hasta marzo o abril aproximadamente, entonces se suelen sumar también a nuestras navegaciones las ballenas jorobadas o ballenas Sei», detalla la especialista y ocasionalmente también se han registrado avistajes de ballena franca austral en la zona.

Senderismo entre pingüinos y faros

La experiencia en Isla Leones no se agota en el agua. Uno de los puntos culminantes de la excursión es el desembarco en Isla Leones, que da inicio a la etapa terrestre de la aventura. Allí, los visitantes realizan un trekking de dificultad baja-media que permite interpretar el entorno desde otra perspectiva. «Hacemos una caminata de 900 metros hacia la punta máxima de la isla, unos 80 metros sobre el nivel del mar, hasta el histórico faro», indica López.

La colonia de pingüinos forma parte del circuito interpretativo.

El sendero atraviesa una zona de gran valor biológico, ya que se camina sobre una antigua pingüinera que aún hoy alberga vida. Según relata la guía de Viento Azul, «la colonia de pingüinos sigue estando, por lo cual también tenemos lo que es la observación de los pingüinos de Magallanes mientras vamos haciendo este sendero interpretativo». El ascenso final hacia el faro ofrece una vista panorámica inigualable del Atlántico Sur, cerrando el círculo de una experiencia que integra la navegación, el senderismo y la observación de fauna en uno de los entornos más prístinos de la Patagonia.

DATOS ÚTILES

Prestador: Viento Azul. Base de operaciones: Camarones, Chubut. Temporada: De septiembre a abril. Excursión Islas Blancas: 2 horas. Salida desde el puerto. Enfoque en toninas overas y avifauna. Excursión Isla Leones: Jornada completa (6-8 hs). Incluye traslado a Bahía Arredondo, navegación, avistaje de fauna pelágica y trekking al faro.

