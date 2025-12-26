Verano con la Muni

El Municipio de Río Grande invita a la comunidad a participar de las Colonias de Verano 2026, una propuesta integral destinada a niñas, niños, adolescentes, jóvenes con discapacidad y adultos mayores que deseen disfrutar de actividades recreativas y deportivas durante la temporada estival.

RIO GRANDE.- Las colonias infantiles se desarrollarán en dos turnos: de 09:30 a 12:30 para niñas y niños de 4 a 6 años, y de 14:00 a 17:30 para los grupos de 7 a 9 años y de 10 a 12 años. Las actividades se llevarán adelante en los siguientes espacios municipales: Polideportivo Carlos Margalot (Prefectura 670), Polideportivo Alejandro “Guata” Navarro (Av. Belgrano 970), Polideportivo Malvinas Argentinas (Giamarini 3419), Gimnasio Margen Sur (Wonska 490) y Gimnasio Juan Manuel de Rosas (Pasaje Virgen Milagrosa 50). La inscripción online para las colonias infantiles está habilitada desde el 18 de diciembre a las 10:00, a través del sitio web portalciudadano.riogrande.gob.ar/deportes, mientras que el inicio de las actividades está previsto para el lunes 5 de enero.

En el marco de esta propuesta estival, el Municipio también llevará adelante la Colonia de Deporte Adaptado, destinada a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad. Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes en el Polideportivo Carlos Margalot. El Grupo 1, destinado a participantes de 5 a 12 años, funcionará de 14:00 a 15:30; mientras que el Grupo 2, para jóvenes de 13 años en adelante, se realizará de 15:30 a 17:00. La propuesta incluye actividades lúdicas, deportivas y estímulos de natación, y la inscripción será presencial en el Centro Deportivo Municipal, ubicado en Belgrano 970, a través de la Dirección de Inclusión Deportiva.

Por su parte, las colonias destinadas a adultos mayores comenzarán también el lunes 5 de enero. En este caso, la inscripción será presencial desde el jueves 18 de diciembre, en el Centro Deportivo Municipal, en el horario de 09:00 a 17:00.

Al respecto, el gerente ejecutivo de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, Sebastián Bendaña, expresó que el verano es una oportunidad para encontrarse, compartir y disfrutar, y destacó que el objetivo es que niñas, niños y adultos mayores vivan experiencias que fortalezcan la amistad, la salud y el sentido de comunidad en los espacios deportivos municipales.

Con estas iniciativas, la gestión municipal reafirma su compromiso de garantizar el acceso igualitario al deporte, la recreación y la vida saludable, promoviendo espacios de encuentro y bienestar para todas las edades.

portalciudadano.riogrande.gob.ar (https://portalciudadano.riogrande.gob.ar/deportes)