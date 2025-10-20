Ventaja San Isidro, ventaja Camioneros en la ida

El sábado se jugaron los cotejos de ida de las Semifinales del certamen Clausura de Futsal AFA en la máxima división, las primeras ventajas fueron para San Isidro quien derrotó 5 a 4 a Luz y Fuerza, y para Camioneros quien también venció a Rosario 5 a 4, y como se verá ninguna de las diferencias son definitivas por lo que se esperan unas revanchas apasionantes las cuales se disputarán, casi con seguridad, el miércoles venidero en la Fortaleza Verde.

RIO GRANDE.- En el primer juego de la doble jornada el Tachero madrugó al Eléctrico. En un minuto y medio ya le ganaba 3 a 0 con una efectividad asombrosa, cuatro llegadas, tres goles, arrancando con una contra manejada por Gaby Sánchez cuyo remate fue contenido a medias por el arquero rival y del rebote apareció Gonzalo González para abrir el marcador.

De inmediato tres jugadores fueron a presionar una salida por el medio, recuperaron y esta vez el remate de Sánchez terminó en la red para el 2-0, y el tercero fue otra contra que agarró mal parado al rival y la dupla Sánchez-González se encargó de finiquitar.

El baldazo de agua fría para el Eléctrico fue tal que tardó más de siete minutos en contestar, y la respuesta llegó a la salida de un lateral de laboratorio que terminó con la pelota en el segundo palo con el chico Lisandro Velásquez empujando la misma al gol para el 1-3.

Pero cuando quiso tomar vuelo Luz y Fuerza, otra vez Gaby Sánchez apareció con su zurda y amplió el marcador.

Así y todo, el Eléctrico estaba levantando su nivel de juego, y así fue que llegó a un nuevo descuento, esta vez fue Toby Riquelme quien no dio por perdida una pelota en el área rival, se la ganó al arquero y definió de zurda con toda la portería a su disposición.

Y cuando se jugaban los últimos segundos de esta primera parte, Brian Valderas aprovechó una salida displicente del rival y lo sentenció al arquero para irse al descanso perdiendo por la mínima, 3-4.

El complemento arrancó como el primero, San Isidro durmió al minuto al rival; le hicieron llegar la pelota arriba a Martín Marimón, quien pivoteó de espaldas y al darse vuelta la clavó arriba, un golazo para el 5-3.

Otra vez a remar para el Eléctrico, quien a los 4 minutos tuvo un claro penal que le cometieron a Riquelme dentro del área, pero el juez cobró la infracción fuera de ella; hubo muy pocos reclamos, pero la falta fue claramente dentro de la bomba.

De tanto ir, Brian Valderas logró alcanzar un nuevo descuento tras ingresar pisando por el medio y sacudiendo su remate junto a un palo, pero luego, no tuvo la llave para abrir el cerrojo defensivo que le propuso Damián Barría y compañía y si bien la victoria fue para el Tachero, se sabe que un gol no asegura nada y la revancha está más abierta que nunca.

Sufrió Camioneros

En segundo turno fue la presentación del único invicto que tiene la competencia, Camioneros, y si hubo en este Clausura una posibilidad de perder esa condición, fue justamente esta vez ante Rosario, quien quedó cerca de conseguirlo.

Desde el vamos el ritmo del juego fue endemoniado, ninguno de los dos se guardó nada y las llegadas fueron profundas y llenas de peligro, pero quien pegó primero fue el Verde que tiene a un goleador prendido fuego, situación que le crearon en la primera etapa, la mandó a guardar, aunque mucho mérito fue de Braian Zapata primero y de Seba Delfor después que lo dejaron solo por el segundo palo para que el artillero la mandara a la red.

Pese al 0-2, Rosario jamás bajó los brazos y el premio lo tuvo en el cierre de la etapa; a los 17:40 descontó Wlady González y a los 19:45 igualó Walter Benítez tras una enorme presión colectiva en la salida del rival.

La segunda etapa fue tan o más intensa que la primera; Camioneros sorprendió a los 15 segundos con un nuevo gol de Aaron Camino, casi de inmediato igualó Aldeanys Colón de contra y por primera vez en el partido, y en el campeonato, Camioneros pasó a perder 4-3 por el nuevo tanto de Wladimir González.

Pero el Verde no bajó los brazos y cerca de los 12 minutos otra vez Camino se hizo presente en el tanteador para colocar el 4-4 y a cuatro minutos y medio del cierre a la salida de un tiro libre, Perpetto encontró a Camino solo por el segundo palo y el goleador colocó el 5-4, resultado que defendió con uñas y dientes en un final picado, jugado a todo o nada, por lo que la revancha también quedó sumamente abierta.

Semifinales – Cotejos de ida

Luz y Fuerza 4 – 5 San Isidro

Luz y Fuerza: Brian Valderas (2), Lisandro Velásquez y Tobías Riquelme.

San Isidro: Gonzalo González (2), Gabriel Sánchez (2) y Martín Marimón.

Arbitros: Diego Marín y Carlos Lazarte.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.

Camioneros 5 – 4 Rosario

Camioneros: Aaron Camino (5).

Rosario: Wladimir González (2), Walter Benítez y Aleandys Colón.

Arbitros: Rodrigo Bravo y Julio Mereles.

Gimnasio: Fortaleza Verde.

Incidencias: No se registraron.