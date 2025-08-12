Vení a festejar el Mes de las Infancias en el Paseo Canto del Viento

Con el fin de celebrar a los niños y niñas de Río Grande, la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio de Río Grande impulsa en el Paseo diversas propuestas recreativas y de aprendizaje, para garantizar espacios de encuentro y disfrute para las familias de la ciudad.

En este marco, se llevó adelante una charla sobre la importancia de la alimentación saludable en la niñez y una clase sobre cosmética natural en el Paseo Canto del Viento, ubicado en Fagnano 650.

Durante la charla educativa “El rol de la familia en la alimentación infantil”, a cargo de Valentina Zapata, nutricionista y emprendedora de Tienda Deli, se abordaron temas como: ‘El hogar como primer laboratorio de sabores’; ‘¿Por qué es tan importante el rol familiar?’; ‘Componente clave de la influencia familiar’ y ‘Desafíos comunes y cómo abordarlos’.

Asimismo, el emprendimiento Wikayen dictó el taller “Manitos Mágicas”, en el que las y los participantes elaboraron una crema con ingredientes naturales, pensada para las infancias.

Es de mencionar que, el próximo sábado 16 a partir de las 17 horas, el Paseo recibirá a la Banda Municipal con un repertorio para toda la familia. Luego “Ternuritas Gaby” brindará un taller de porcelana en frío para niños y niñas.

De esta manera, el Municipio invita a las vecinas y vecinos a sumarse a las diferentes actividades del Paseo Canto del Viento y disfrutar de un mes de festejos junto a emprendedores locales, artesanos, manualistas, propuestas gastronómicas y artistas de la ciudad.