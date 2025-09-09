Venezuela respalda el llamado del presidente Lula para preservar América Latina y el Caribe como zona libre de armas nucleares

El canciller de Venezuela, Yván Gil, reafirmó el carácter de América Latina y el Caribe como Zona Libre de Armas Nucleares desde 1967 y respaldó el planteamiento del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de revitalizar el multilateralismo y proteger el estatus pacífico de la región.



CARACAS (Xinhua/NA).- “El Gobierno Bolivariano, en representación del presidente Nicolás Maduro, reafirma el estatus de América Latina y el Caribe como Zona Libre de Armas Nucleares desde 1967”, puntualizó el jefe de la diplomacia venezolana en su cuenta de Telegram. Gil aplaudió el llamado del presidente Lula da Silva “a respetar este estatus y a revitalizar la multilateralidad durante la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Horas antes, Lula da Silva recordó que la región optó hace más de medio siglo por mantenerse libre de armas nucleares y subrayó que “la presencia de las fuerzas armadas de la mayor potencia en el mar Caribe (Estados Unidos) es un factor de tensión incompatible con la vocación pacífica de esta región”.

El mandatario brasileño agregó que la próxima cita en Nueva York, Estados Unidos, será una oportunidad para que América Latina, África y Asia obtengan mayor representación en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Las declaraciones se producen en medio de la creciente tensión provocada por la presencia de ocho buques militares de Estados Unidos, con más de 1.200 misiles y un submarino nuclear, en aguas caribeñas.

El Gobierno de Estados Unidos trasladó además aviones F-35 a Puerto Rico, bajo el argumento de combatir el narcotráfico en la zona.

Venezuela rechazó esas justificaciones, al afirmar que la operación encubre un plan de desestabilización orientado a forzar un cambio de Gobierno en el país sudamericano y garantizar el acceso de Estados Unidos a sus recursos naturales.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, advirtió recientemente que existe una “amenaza militar propiamente dicha, sin precedentes, que se apostó en el mar Caribe, apuntando hacia Venezuela” y denunció acciones paralelas destinadas a socavar las instituciones desde dentro.

El Gobierno Venezolano enfatizó la necesidad de defender la estabilidad regional y de consolidar la paz en foros multilaterales frente a lo que describe como graves amenazas externas de Estados Unidos que amenazan la paz.



CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Xinhua/Ricardo Steckert/Presidencia de Brasil.