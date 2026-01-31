Venezuela rechaza orden ejecutiva de EEUU dirigida a países que comercian con Cuba

El gobierno venezolano rechazó el viernes una orden ejecutiva estadounidense que busca imponer “medidas punitivas” a los países que mantienen relaciones comerciales con Cuba.

CARACAS (Xinhua/NA).- En un comunicado publicado a través del canal de Telegram del canciller venezolano, Yvan Gil, el gobierno afirmó que cualquier medida que restrinja o condicione el intercambio de bienes y servicios, o que limite el derecho soberano de los Estados a elegir a sus socios comerciales, constituye una violación del derecho internacional y de los principios fundamentales que rigen el comercio global.

Añadió que el libre comercio es un principio fundamental de las relaciones económicas entre los Estados y “no puede estar sujeto a ninguna forma de coerción” que obstaculice el intercambio de bienes y servicios.

Caracas también expresó su solidaridad con Cuba y llamó a la comunidad internacional a “atender las consecuencias humanitarias” que puedan derivarse de las acciones de Washington.

“Considerar a Cuba una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos de América constituye un absurdo”, añadió el comunicado.

Las relaciones entre Venezuela y Cuba se han fortalecido desde 1999, cuando Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Canciller Yvan Gil, Venezuela.