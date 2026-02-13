Venezuela: no hubo acuerdo y postergan la aprobación de la ley de amnistía en segunda lectura

La Asamblea Nacional de Venezuela postergó para la próxima semana la aprobación en segunda discusión de la ley de amnistía impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, luego de que los diputados no llegaran a un acuerdo por el artículo 7 de la norma que establece cuáles son los delitos que quedan excluidos de la norma.

BUENOS AIRES (NA).- “Continuaremos la discusión en la próxima sesión la semana próxima”, anunció durante la sesión el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El pedido de postergación fue presentado por Jorge Arreaza Montserrat, quien preside la comisión especial para la Consulta del proyecto de ley de amnistía.

La denominada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, consta de 13 artículos y los primeros 6 fueron aprobados este jueves por el parlamento venezolano, reportó CNN y accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La vicepresidenta de la comisión especial a cargo de la ley, la diputada opositora Nora Bracho, dijo ante la prensa que solicitaron el diferimiento por desacuerdos con el artículo 7, que señala que la ley “abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por delitos o faltas acaecidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho”, ya que hay muchas personas que están fuera del país o no han sido presentadas ante la Justicia.

“Queremos una ley amplia, que acoja a muchos y a quienes se sienten perseguidos”, dijo luego de que finalizó la sesión.

El proyecto de ley propone que la amnistía general alcanzaría a todas las personas que hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada “comisión de delitos políticos o conexos” entre el 1 de enero de 1999 al 30 de enero de 2026.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Xinhua/Marcos Salgado).