Venezuela: la oposición designó a una nueva candidata para las elecciones presidenciales

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, dijo el viernes que ante los obstáculos colocados por el oficialismo, el bloque contrario al gobierno decidió designar por unanimidad a una reconocida intelectual para ser inscrita como aspirante en los comicios presidenciales de julio próximo.

CARACAS (Reuters / NA).- El nombramiento de Corina Yoris, una doctora en Historia de 80 años, se produce ante la inhabilitación de Machado y luego que la Fiscalía anunciara a inicios de la semana la detención de dos aliados cercanos de la líder opositora y también dijera que había órdenes de arresto contra otras siete personas, incluido el rumoreado reemplazo de Machado, Magalli Meda.

Con el plazo de postulaciones de candidatos corriendo y el cual culmina el 25 de marzo, Machado y la Plataforma Unitaria, o la coalición opositora que agrupa a una decena de partidos, debían decidir a quién registrar como aspirante ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Machado, una ingeniera industrial de 56 años quien tiene prohibido buscar cargos de elección popular, habló en Caracas tras una reunión con representantes de la Plataforma que busca destronar al presidente Nicolás Maduro en los comicios del 28 de julio.

La líder opositora dijo que seguirá buscando su habilitación, pero que “para no dar excusas” al gobierno inscribirían a Yoris por uno de los dos partidos opositores autorizados por el CNE.

Otra media docena de grupos políticos opositores fueron vetados por el organismo electoral, visto por críticos y la oposición como un brazo del oficialismo.

“Hemos encontrado una persona de mi total confianza, honorable; que va a cumplir este trámite con el apoyo y la confianza de todos”, dijo Machado. “Mi lucha por la inhabilitación no se para” agregó.

Machado no precisó cuándo inscribirán a Yoris, pero es un tramite que se hace online y que la líder opositora dijo que ha sido obstaculizado por el CNE cuya plataforma no les permite abrir el sitio para introducir los datos de su aspirante.

Yoris, quien fue miembro de la comisión que organizó la primaria ganada abrumadoramente por Machado en octubre, dijo que si llega a ganar la presidencia en los comicios del 28 de julio su primera medida sería la liberación de los presos políticos, que son al menos 250, entre militares y civiles.

“La decisión de Maduro y sus representantes de detener a dos miembros de la campaña del principal candidata de la oposición y emitir órdenes judiciales para otros siete representa una inquietante escalada de represión”, dijo el viernes el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, en un comunicado.

Distintos sondeos indican que Machado aventaja por al menos 40 puntos porcentuales a Maduro, quien el fin de semana fue postulado por el oficialismo para una segunda reelección por otro sexenio.

El desgaste de Maduro, un ex conductor de bus de 61 años, se viene produciendo desde el 2013, cuando ocurrió su primera elección, debido a que carece del carisma de su predecesor, el fallecido mandatario Hugo Chávez, y al agravamiento de la crisis económica que ya se iniciaba desde el fin de la gestión chavista, según han dicho analistas.

Estados Unidos ha prometido volver a imponer sanciones al sector energético de Venezuela a mediados de abril a menos que a Machado se le permita presentarse y Maduro cumpla otras promesas hechas en el acuerdo firmado con la oposición en octubre.

