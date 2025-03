Venezuela denuncia «secuestros» de migrantes y exige a Estados Unidos su repatriación

El representante para los diálogos de paz de Venezuela, Jorge Rodríguez, exigió la repatriación de los connacionales tras la invocación de la Ley Enemigos Extranjero, que llevó a la deportación de cientos de migrantes a El Salvador.

CARACAS (Xinhua/NA).- Rodríguez denunció que la proclama invocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, entrará en las páginas de la diplomacia y derecho internacional «como una muestra de infamia».

Desde el Palacio Federal Legislativo, el designado de los diálogos de paz señaló que la iniciativa tiene un nivel de barbaridad que establece el «secuestro» de personas a partir de los 14 años. En este sentido, manifestó que se trata de un «crimen de lesa humanidad».

Aseguró que además de ser despojado de sus pertenencias, los menores son «secuestrados, detenidos, aislados, segregados, incluso llevados a otros países».

«Anunciamos que haremos todo lo que haya que hacer, que no nos detendremos y recurriremos a todos los mecanismos, jurídicos, diplomáticos, políticos, sociales y de movilización hasta que absolutamente todos los venezolanos secuestrados por (Nayib) Bukele, en El Salvador (…) sean regresados a sus casas», expresó Rodríguez.

El también presidente de la Asamblea Nacional aseguró que estas decisiones son aprobadas por los dirigentes de la oposición venezolana.

Planteó además al Gobierno del presidente Nicolás Maduro emitir «una solicitud para que ningún venezolano y ninguna venezolana viaje a los Estados Unidos de América, ese no es un país seguro en los actuales momentos».

«En los Estados Unidos de América no hay Estado de derecho en lo que se refiere a los derechos elementales humanos que nuestros migrantes deben tener», continuó.

El titular del Parlamento venezolano también hizo un llamado a los venezolanos que se encuentran en el país norteamericano para que regresen a Venezuela «aquí estableceremos mecanismo para que se puedan reinsertar» a nivel laboral, económica y en «la vida plena que nos merecemos», agregó.

Jorge Rodríguez, al insistir en el resguardo y defensa de los derechos humanos, anunció también el inicio de «una campaña intensiva» de movilización y denuncia contra los atropellos que se comenten contra los migrantes venezolanos.

La campaña comenzará con una marcha en Caracas para movilizar a los familiares de los migrantes venezolanos «para expresar nuestra indignación», refirió.

El miércoles, agregó Rodríguez, se realizará una jornada de recolección de firmas en todas las plazas Bolívar del país, que «servirán para fortalecer nuestra posición en todos los organismos».

También, invitó a los migrantes a registrarse en la cuenta de Instagram @migrantesven como parte de una atención y representación jurídica. Informó que se activará el sitio de internet «comitedefensamigrantes.gob.ve» para el registro, denuncia y planteamientos.

Por otra parte, el Gobierno de Venezuela, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió una alerta a sus ciudadanos sobre los riesgos que podrían enfrentar al viajar a Estados Unidos, señalando un aumento en las medidas arbitrarias de control migratorio y en las acciones de hostigamiento contra venezolanos.

El Gobierno venezolano también instó a los ciudadanos que residen en los Estados Unidos a extremar precauciones debido al incremento de incidentes violentos y la implementación de normativas que restringen derechos fundamentales, lo que podría afectar su seguridad y bienestar.

«Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de los venezolanos migrantes y continuaremos denunciando cualquier violación a sus derechos», señala el comunicado.

El texto también hace un llamado a la comunidad internacional a estar atenta ante estas prácticas que vulneran la dignidad humana y el derecho internacional humanitario.

La alerta emitida por Caracas ocurre un día después de que hayan sido deportados, por el gobierno estadounidense, 238 migrantes venezolanos directamente a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, sin proceso judicial previo y pese a la manifiesta disposición de Venezuela de repatriar a sus connacionales.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Jorge Rodríguez – Xinhua en español.