Venden dinosaurios animatrónicos en Facebook Marketplace por el cierre de un parque temático

El anuncio dice: «Si tienes un jardín espacioso, no te los pierdas”.

¿Te gustaría adornar tu jardín con dinosaurios gigantes que parecen reales? Esta podría ser tu oportunidad, siempre y cuando tengas unos miles de dólares guardados.

El parque temático Field Station: Dinosaurs de Nueva Jersey, cierra el 9 de noviembre y están ofreciendo todos sus dinos en Facebook Marketplace. Puedes elegir entre el Spinosaurus ($2,900) de 16 metros, un Hadrosaurus con su nido y huevos ($2,450), o un Parasaurolophus ($2,410) de color azul brillante.

Con movimiento, sonidos y control

Algunos de los dinosaurios tienen algo de movimiento y cajas de voz, y controles. El parque dice que venden todo lo que tienen.

“¿Qué se hace con más de 30 dinosaurios cuando se cierra un parque temático?”, le dijo a NewJersey.com Guy Gsell, productor ejecutivo del parque. “Esperamos que sean recibidos en un buen hogar, o en algún lugar inesperado. Dejaremos que el público haga sus mejores ofertas. Si tienes un jardín espacioso, no te los pierdas”.

El parque temático abrió en Secaucus en 2012, pero tuvo que cerrar en 2015 para dar espacio a una nueva escuela secundaria que se estaba construyendo. Entonces, Field Station: Dinosaurs se mudó al área de Henry Hoebel en Overpeck Park, Leonia, Nueva Jersey, en 2016.

El precio de los dinosaurios oscila entre U$500 y casi U$3.000, dependiendo del tamaño. En los anuncios se indica que “el comprador se hará responsable de los costos de desinstalación, transporte y envío”, explicando que el parque “hará los arreglos necesarios para que todo el equipamiento esté disponible. Se pueden retirar los dinosaurios después del 9 de noviembre”.

El parque temático apareció recientemente en un reality show de Fox, The Fixer, donde se ayuda a pequeñas empresas con dificultades. Pero obviamente, eso no bastó para que la atracción de Nueva Jersey pudiera seguir en funcionamiento.

Quien quiera ver el parque temático antes de que cierre, tiene su oportunidad. El 27 y 28 de septiembre se realizará el “Zoo Jurásico con mascotas” donde los visitantes podrán acercarse y sacarse “fotos geniales” con los dinosaurios.

El evento

Y los viernes y sábados entre el 3 y 25 de octubre por las noches, se podrá asistir al evento “Dinosaurios de noche”, entre las 7 y las 9.30 p.m.

El sitio web del parque temático anuncia:

Una aventura divertida, misteriosa e interesante para toda la familia, en un paseo iluminado con antorchas, visitando el parque y con juegos y actividades en los que todos ganan. Además, la Sesión Dinosaurios, un juego misterioso que te lleva al reino de los fantasmas de dinosaurios. El hechicero del cretáceo y el médium del mesozoico, los únicos en EE.UU. nos guiarán en el viaje al Mundo de los Espíritus del Jurásico para convocar a los espectros de los prehistóricos que ya no están aquí. Diversión y sustos, pero siempre con humor y sorpresas, con nuevas marionetas creadas por los aclamados inventores de las Marionetas Palmieri.

Al final de la noche nos reunimos alrededor de la fogata para cantar con el Trovador Dinosaurio. Una aventura llena de entusiasmo que no te querrás perder. Entradas limitadas. Se recomienda reservar.

El parque también organiza el día de “Perros y Dinos” el lunes 13 de octubre de 10 a.m. a 5 p.m., en que los visitantes pueden asistir con sus perros.