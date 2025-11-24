Venció Río Negro, y Tierra del Fuego quedó séptimo

RIO GRANDE.- Con 71 puntos, la delegación de Río Negro se alzó con el primer puesto en los 4° Juegos Deportivos Binacionales de la ParaAraucanía “Magallanes 2025”, que se disputaron entre el miércoles 19 y el sábado 21, en Punta Arenas (Chile). El podio -extraoficial- del certamen para Personas con Discapacidad (PcD) de las provincias patagónicas de Argentina y de las regiones australes del vecino país se completó con La Pampa (62) y Neuquén (60), ubicándose Tierra del Fuego en el séptimo lugar, con 44 unidades.
Nuestras representantes quedaron quintas en atletismo y natación (5° y 6° en los respectivos medalleros; 2° y 4° por total de preseas). Mientras que los varones finalizaron sextos en ambos deportes (7° en el medallero de natación, 3° por cantidad de podios; y 8° en ambas modalidades del atletismo).
Río Negro, La Pampa y Bío Bío encabezaron el medallero general, donde Tierra del Fuego quedó 8° (30-21-15), y 4° en total de preseas.
4° JUEGOS DE LA PARAARAUCANIA
P/Delegación Tot. AF AM NF NM
1.Río Negro 71 19 (2°) 14 (4°) 22 (1°) 16 (3°)
2.La Pampa 62 22 (1°) 12 (5°) 6 (8°) 22 (1°)
3.Neuquén 60 8 (7°) 22 (1°) 16 (3°) 14 (4°)
4.Bío Bío 55 10 (6°) 16 (3°) 10 (6°) 19 (2°)
5.Chubut 51 14 (4°) 6 (8°) 19 (2°) 12 (5°)
6.Santa Cruz 48 16 (3°) 19 (2°) 5 (9°) 8 (7°)
7.T.del Fuego 44 12 (5°) 10 (6°) 12 (5°) 10 (6°)
8.Araucanía 27 5 (9°) 4 (10°) 14 (4°) 4 (10°)
9.Magallanes 22 3 (11°) 5 (9°) 8 (7°) 6 (8°)
10.Los Lagos 17 6 (8°) 8 (7°) 2 (12°) 1 (13°)
11.Los Ríos 15 4 (10°) 3 (11°) 3 (11°) 5 (9°)
12.Ñuble 11 2 (12°) 2 (12°) 4 (10°) 3 (11°)
13.Aysén 5 1 (13°) 1 (13°) 1 (13°) 2 (12°)
Nota: en cada disciplina y rama se entrega el siguiente puntaje: 1° puesto, 22 puntos; 2°, 19; 3°, 16; 4°, 14; 5°, 12; 6°, 10; 7°, 8; 8°, 6; 9°, 5; 10°, 4; 11°, 3; 12°, 2; 13°, 1.
ATLETISMO FEMENINO
Ciegos/Disminuidos visuales: Clase 12: 100m. (4): 1.Mahia Alonso 14.72. 200m. (2): 1.Alonso 32.10. Largo (1): Alonso 4,74. Sordos/Hipoacúsicos: Clase 15: 100m. (3): 3.Lucía Martínez 15.73. 200m. (2): 2.Martínez 32.47. Bala (3): 3.Luisana Romero 3,83. Disco (3): 2.Martínez 15,21; 3.Romero 9,39. Jabalina (3): 3.Romero 9,79. Clase 32: Bala (1): Agustina Dautel 3,90. Clava (2): 1.Dautel 14,20. Clase 35: 100m. (2): 2.Florencia Aguilar 26.15. Bala (2): 1.Aguilar 4,07. Jabalina (1): Aguilar 6,84. Clase 36: 100m. (3): 2.Noelia Cárdenas 21.48. Largo (2): 2.Cárdenas 2,34. Bala (2): 1.Cárdenas 5,72. Posta 4x100m. (7): 3.Tierra del Fuego 59.63. Puntaje: 1.La Pampa 219 puntos (Tabla general: 22); 2.Río Negro 214 (19); 3.Santa Cruz 206 (16); 4.Chubut 185 (14); 5.Tierra del Fuego 184 (12); 6.Bío Bío 183 (10); 7.Neuquén 160 (8); 8.Los Lagos 106 (6); 9.Araucanía 105 (5); 10.Los Ríos 100 (4); 11.Magallanes 91 (3); 12.Ñuble 39 (2); 13.Aysén 22 (1). Nota: 1° puesto, 13 puntos; 2°, 9; 3°, 7; 4°, 5; 5°, 4; 6°, 3; 7°, 2; 8°, 1.
NATACION FEMENINO
Clase S7: Espalda: 25m. (2): 1.Cabdela Molla 45.31. 50m. (4): 2.Molla 1:32.55. Libre: 50m. (4): 2.Molla 1:08.32; 3.De Vito 1:27.14. 100m. (23): 2.Molla 2:41.49; 3.De Vito 3:20.76. Pecho: 50m. (1): De Vito descalificada. Motor-PC: Clase SB7: Pecho: 25m. (1): De Vito 1:07.06. Clase SB8: Pecho: 25m. (1): Emma Geller 47.92. Clase S9: Libre: 25m. (3): 1.Geller 27.91. 50m. (4): 2.Geller 1:05.56. Espalda: 25m. (3): 1.Geller 37.30. Intelectuales: Clase S14: Libre: 25m. (3): 3.Ana Varela 32.91. 50m. (5): 3.Milagros Cárcamo 47.12; 5.Varela 1:13.42. 100m (8): 7.Cárcamo 1:52.42; 8.Varela 2:55.66. Mariposa: 25m. (2): 2.Cárcamo 28.56. Espalda: 25m. (2): 1.Cárcamo 25.54; 2.Varela 41.69. Puntaje: 1.Río Negro 164 puntos (Tabla general: 22); 2.Chubut 162 (19); 3.Neuquén 146 (16); 4.Araucanía 135 (14); 5.Tierra del Fuego 127 (12); 6.Bío Bío 120 (10); 7.Magallanes 118 (8); 8.La Pampa 112 (6); 9.Santa Cruz 99 (5); 10.Ñuble 44 (4); 11.Los Ríos 28 (3); 12.Los Lagos 23 (2); NP.Aysén (1). Nota: 1° puesto, 9 puntos; 2°, 7; 3°, 6; 4°, 5; 5°, 4; 6°, 3; 7°, 2; 8°, 1.
ATLETISMO MASCULINO
Sordos/Hipoacúsicos: Clase 15: 100m. (1): Lautaro Jaramillo 13.29. 200m. (1): Jaramillo 27.83. Largo (1): Jaramillo 4,86. Bala (1): Vladimir Beker 9,41. Jabalina (1): Beker 24,88. Clase 20: 800m. (5): 4.Juan Maza 2:46.34. 1.500m. (7): 5.Maza 5:36.16. 5.000m. (3): 3.Maza 19:02.78. Clase 37: 800m. (2): 2.Cristian Díaz 3:03.60. 1.500m. (2): 2.Díaz 6:23.06. 5.000m. (1): Díaz 24:43.35. Clase 38: 100m. (4): 4.Víctor Valor 15.59. 1.500m. (1): Valor 6:43.64. Bala (1): Valor 6,96. Clase 57: Bala (5): 4.Daniel Godoy 5,03. Disco (5): 4.Godoy 12,13. Jabalina (5): 4.Godoy 15,06. Posta 4x100m. (7): 3.Tierra del Fuego 59.63. Puntaje: 1.Neuquén 215 puntos (Tabla general: 22); 2.Santa Cruz 210 (19); 3.Bío Bío 199 (16); 4.Río Negro 196 (14); 5.La Pampa 194 (12); 6.Tierra del Fuego 178 (10); 7.Los Lagos 177 (8); 8.Chubut 171 (6); 9.Magallanes 169 (5); 10.Araucanía 165 (4); 11.Los Ríos 141 (3); 12.Ñuble 131 (2); 13.Aysén 88 (1). Nota: 1° puesto, 13 puntos; 2°, 9; 3°, 7; 4°, 5; 5°, 4; 6°, 3; 7°, 2; 8°, 1.
NATACION MASCULINO
Motor-PC: Clase SB6: Pecho: 25m. (1): Mateo Baroni 48.53.
Clase S6: Libre: 25m. (2): 2.Renzo Ricaldez 26.94. 50m. (3): 2.Ricaldez 58.30; 3.Baroni 1:04.18. 100m. (3): 2.Ricaldez 2:17.97; 3.Baroni 2:27.12. Pecho: 50m. (2): Baroni descalificado. Espalda: 25m. (1): Ricaldez 30.62. Clase S10: Libre: 50m. (4): 3.Thiago Quispe 38.07. 100m. (5): 2.Quispe 1:29.56. 200m. (1): Quispe 3:30.41. Espalda: 25m. (3): 1.Quispe 23.47. Intelectuales: Clase SB14: Pecho: 25m. (1): Ian Sánchez 22.85. Libre: 25m. (2): 2.Sánchez 14.29. 50m. (2): 2.Sánchez 34.77. 100m. (3): 2.Sánchez 1:20.61. Sordos/Hipoacúsicos: Clase SB15: Pecho: 25m. (2): 2.Emanuel Beker 25.89. Libre: 25m. (1): Beker 16.53. 50m. (3): 3.Beker 36.73. Espalda: 25m. (2): 1.Beker 20.05. Puntaje: 1.La Pampa 165 puntos (Tabla general: 22); 2.Bío Bío 162 (19); 3.Río Negro 159 (16); 4.Neuquén 156 (14); 5.Chubut 148 (12); 6.Tierra del Fuego 143 (10); 7.Santa Cruz 106 (8); 8.Magallanes 66 (6); 9.Los Ríos 45 (5); 10.Araucanía 36 (4); 11.Ñuble 31 (3); 12.Aysén 22 (2); 13.Los Lagos NP (1). Nota: 1° puesto, 9 puntos; 2°, 7; 3°, 6; 4°, 5; 5°, 4; 6°, 3; 7°, 2; 8°, 1.
ATLETISMO FEMENINO * MEDALLERO
O/Delegación O P B Total
1.La Pampa 13 4 0 17 (4°)
2.Río Negro 13 3 2 18 (2°)
3.Santa Cruz 12 4 0 16 (5°)
4.Bío Bío 11 1 3 15 (6°)
5.T.del Fuego 8 5 5 18 (2°)
6.Chubut 6 12 1 19 (1°)
7.Neuquén 6 6 3 15 (6°)
8.Araucanía 5 1 3 9 (10°)
9.Los Lagos 4 6 0 10 (8°)
10.Magallanes 4 2 0 6 (11°)
11.Ñuble 3 0 0 3 (12°)
12.Los Ríos 2 5 3 10 (8°)
13.Aysén 1 1 0 2 (13°)
Totales 88 50 20 158
NATACION FEMENINO * MEDALLERO
O/Delegación O P B Total
1.Chubut 15 2 1 18 (2°)
2.Araucanía 15 0 0 15 (5°)
3.Río Negro 13 5 2 20 (1°)
4.Neuquén 9 4 4 17 (3°)
5.Bío Bío 9 4 1 14 (6°)
6.T.del Fuego 6 6 4 16 (4°)
7.Santa Cruz 6 4 2 12 (8°)
8.La Pampa 6 3 3 12 (8°)
9.Magallanes 5 8 0 13 (7°)
10.Ñuble 2 2 2 6 (10°)
11.Los Ríos 1 2 0 3 (11°)
11.Los Lagos 1 2 0 3 (11°)
13.Aysén NP NP NP NP
Totales 88 42 19 149
MEDALLERO GENERAL
O/Delegación O P B Total
1.Río Negro 46 23 8 76 (1°)
2.La Pampa 45 14 5 64 (6°)
3.Bío Bío 44 15 7 66 (4°)
4.Chubut 43 18 8 69 (2°)
5.Santa Cruz 41 13 4 58 (7°)
6.Neuquén 39 22 8 69 (2°)
7.Araucanía 34 2 4 40 (9°)
8.T.del Fuego 30 21 15 66 (4°)
9.Magallanes 18 18 6 42 (8°)
10.Los Lagos 15 11 0 26 (11°)
11.Los Ríos 12 11 6 29 (10°)
12.Ñuble 9 9 8 26 (11°)
13.Aysén 8 2 2 12 (13°)
Totales 384 179 81 644
ATLETISMO MASCULINO * MEDALLERO
O/Delegación O P B Total
1.Santa Cruz 12 4 2 18 (3°)
2.Bío Bío 12 4 1 17 (4°)
3.Neuquén 11 8 0 19 (1°)
4.Río Negro 10 6 3 19 (1°)
5.La Pampa 10 4 2 16 (5°)
6.Los Lagos 10 3 0 13 (8°)
7.Araucanía 10 1 1 12 (11°)
8.T.del Fuego 9 2 2 13 (8°)
9.Magallanes 7 5 3 15 (6°)
10.Chubut 7 3 5 15 (6°)
11.Los Ríos 4 4 3 11 (12°)
12.Aysén 4 1 2 7 (13°)
13.Ñuble 2 6 5 13 (8°)
Totales 108 51 29 188
NATACION MASCULINO * MEDALLERO
O/Delegación O P B Total
1.La Pampa 16 3 0 19 (3°)
2.Chubut 15 1 1 17 (6°)
3.Neuquén 13 4 1 18 (5°)
4.Bío Bío 12 6 2 20 (1°)
5.Santa Cruz 11 1 0 12 (7°)
6.Río Negro 10 9 1 20 (1°)
7.T.del Fuego 7 8 4 19 (3°)
8.Los Ríos 5 0 0 5 (9°)
9.Araucanía 4 0 0 4 (10°)
10.Aysén 3 0 0 3 (12°)
11.Magallanes 2 3 3 8 (8°)
12.Ñuble 2 1 1 4 (10°)
13.Los Lagos NP NP NP NP
Totales 100 36 13 149