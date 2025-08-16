Vehículo volcó y quedó en un zanjón

Sucedió hoy en el sector sur de Río Grande. La conductora del rodado no tuvo lesiones e indicó que mientras circulaba por la ruta 3, había perdido el control de su rodado y se produjo el accidente.

RÍO GRANDE. – Pasado el mediodía de hoy, un vehículo tuvo un vuelco y quedó en un zanjón, entre la ruta nacional Nº3 y la calle Islas Malvinas, frente a un sector del Parque Industrial de esta ciudad.

Fue protagonizado por un Renault Sandero que circulaba por la ruta 3 en sentido sur-norte, y era manejado por una empleada de una empresa mayorista ubicada en el lugar. La mujer, que no sufrió lesiones, dijo que había perdido el control de su rodado y en consecuencia se produjo el incidente vial.