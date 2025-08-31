Vehículo terminó destruido por un incendio

El siniestro sucedió esta madrugada en Río Grande. No hubo personas lesionadas. Investigan como se habría producido el incendio.

RÍO GRANDE. – Hoy a la madrugada un vehículo fue consumido por un incendio; afortunadamente no hubo personas lesionadas.

El siniestro ocurrió en la intersección de la Avenida San Martín y Finocchio; en este lugar llegaron bomberos de la policía y voluntarios, quienes trabajaron conjuntamente y sofocaron el fuego que consumió por completo un automóvil Volkswagen Gol de color gris.

​Se están investigando como se habría producido el siniestro y se llevan a cabo las actuaciones correspondientes bajo la intervención del Juzgado de Instrucción Nº1 en esta ciudad.