Policiales

Vehículo terminó destruido por un incendio

domingo 31 de agosto de 2025
Diario El Sureño
El siniestro sucedió esta madrugada en Río Grande. No hubo personas lesionadas. Investigan como se habría producido el incendio.

RÍO GRANDE. – Hoy a la madrugada un vehículo fue consumido por un incendio; afortunadamente no hubo personas lesionadas.

El siniestro ocurrió en la intersección de la Avenida San Martín y Finocchio; en este lugar llegaron bomberos de la policía y voluntarios, quienes trabajaron conjuntamente y sofocaron el fuego que consumió por completo un automóvil Volkswagen Gol de color gris.

​Se están investigando como se habría producido el siniestro y se llevan a cabo las actuaciones correspondientes bajo la intervención del Juzgado de Instrucción Nº1 en esta ciudad.

