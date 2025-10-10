Vehículo despistó y quedó al lado de una columna de luz

El incidente vial ocurrió esta mañana en Ushuaia. La conductora que guiaba el rodado fue trasladada al hospital.

USHUAIA. – Hoy a la mañana un vehículo despistó en un sector de la calle Prefectura Naval y Guaraní y quedó al lado de una columna de alumbrado público. La conductora fue trasladada al hospital.

El incidente vial ocurrió minutos antes de las 10:00 horas. Inmediatamente acudieron al lugar los bomberos voluntarios y asistieron a la persona herida que fue trasladada al hospital Regional para una mejor evaluación médica.

Se trató de un vehículo marca Toyota Etios color blanco, que era conducido por una mujer de 62 años.