Vehículo atropelló a una mujer

Sucedió en pleno centro de Río Grande. La mujer herida se encuentra internada en el hospital. El auto era conducido por un menor de edad.

RÍO GRANDE. – Esta tarde una mujer fue atropellada por un vehículo en un sector de la semaforizada intersección céntrica de la avenida San Martín y la calle Rivadavia de esta ciudad.

Sucedió alrededor de las 16:30 horas; tras el incidente vial una ambulancia llego al lugar y trasladó al hospital a la mujer de 41 años que resultó herida.

El vehículo involucrado fue un Fiat Cronos color negro, que era conducido por un menor de 17 años, que contaba con la documentación necesaria para circular.