Vehículo atropelló a una adolescente

El incidente vial sucedió hoy a la tarde en Río Grande. La menor fue trasladada al hospital.

RÍO GRANDE. – En la calle Posadas al 700 del barrio Mutual de esta ciudad, una adolescente de 16 años resultó atropellada por un vehículo. Inmediatamente la menor fue trasladada en ambulancia al hospital.

Ocurrió alrededor de las 18:00 horas de este lunes; se trató de un vehículo Fiat Siena de color rojo, que conducía Valeria Wegert (39) años.

​El test de alcoholemia realizado a la conductora por personal de Tránsito Municipal, dio resultado negativo. Se labraron las actuaciones correspondientes con la colaboración de la División Policía Científica.