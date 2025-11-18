Vecinos disfrutaron de la Fiesta de las Provincianías

La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia acompañó en el Centro Cultural Esther Fadul la “Fiesta de las Provincianías” impulsada por el Centro Tradicionalista “Virginia Choquintel”. La propuesta, contó con diversos espectáculos de danza y música folklórica, así como pulperías que deleitaron a las y los asistentes con comidas típicas.

USHUAIA.- El tradicional festejo popular contó con las presentaciones de Folklore en Zapatillas, Cruz del Sur, Danzares de mi Tierra, Miguel Galván, Elizabet Ruiz Díaz y Abel Vilte – Ramona Lezcano y Aldo Orrego, Trío Norteño, La Telesita, Nerina Almirón, Eneas Sabo Córdoba, Camila Fabri y Diego Gauna, Canto Alegre, Dúo Kebralchal y el cierre a cargo de Dúo Mamani-Cardozo.

Belén Molina, secretaria de Cultura y Educación, resaltó “la importancia de contar con estos espacios, donde compartimos junto a las y los artistas fueguinos nuestra cultura y tradición, poniendo en valor y visibilizándolas en una clara expresión de soberanía, algo muy valioso en este contexto”.

“Quiero dejarles el saludo del intendente Walter Vuoto, que siempre nos remarca el rol fundamental de acompañar a las asociaciones y centros tradicionalistas para que estos espacios se habiten y generen arraigo. El Centro Cultural Esther Fadul, además de contener estos eventos importantes para nuestra soberanía, será hogar en las próximas semanas de los festejos de fin de año de 30 escuelas, conteniendo a más de 700 familias ushuaienses” concluyó la funcionaria.

Asimismo, la presidenta del Centro Tradicionalista “Virginia Choquintel”, Susana Navarro, destacó que “este 15 de noviembre, fortaleciendo los lazos culturales del crisol de razas de esta hermosa ciudad, festejamos una nueva Fiesta de las Provincianías, conectándonos con nuestras raíces a través de las expresiones culturales que nos unen como pueblo. Queremos agradecer a la Municipalidad y la Secretaría de Cultura, por seguir apostando a nuestras tradiciones, porque cuando uno ve danzar a un pueblo, se da cuenta que tiene tradiciones y hay que acompañarlas”.