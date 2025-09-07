Vecinos denuncian demoras y mal servicio de taxis en Ushuaia

Lo que debería ser una solución rápida para trasladarse en la ciudad, se convirtió en una fuente diaria de frustración. Vecinos de Ushuaia expresaron su malestar ante las constantes demoras en el servicio de taxis, que muchas veces no cumplen con los tiempos de espera prometidos. Las quejas se repiten en redes sociales y grupos de WhatsApp, donde los usuarios comparten experiencias que reflejan un sistema que no da respuestas.

Pedir un taxi en Ushuaia se ha vuelto un verdadero ejercicio de paciencia. Los usuarios relatan situaciones donde, tras solicitar un móvil, reciben la clásica respuesta de “llega en cinco minutos”, pero la espera puede extenderse media hora o más. Y en muchos casos, el taxi directamente no aparece.

Una vecina contó que esperaba un móvil para dirigirse a una reunión en San Martín y Onas. Al llegar al lugar, frente al supermercado La Anónima, encontró varios taxis estacionados, vacíos e inmóviles. “Nadie tomaba el viaje. Estaban ahí, pero nadie respondía”, relató.

El malestar crece al observar que algunos referentes del sector taxista son también quienes más activamente se oponen a plataformas como Uber, argumentando su ilegalidad. Sin embargo, los usuarios comparan los servicios, y la diferencia es clara, Uber cumple con los tiempos, cobra un precio justo y brinda previsibilidad.

“Los remises entendieron hace años que había que adaptarse. Pero los taxis siguen igual. No contestan, no llegan, no mejoran. Así pierden a sus propios pasajeros”, lamentó otro usuario.

Mientras tanto, el debate sobre la legalidad de plataformas digitales sigue abierto. Pero en la práctica, muchos fueguinos eligen aquello que les ofrece algo que consideran esencial que es el respeto por su tiempo.