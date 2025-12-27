Vandalizaron un transformador eléctrico en Chacra II

El hecho ocurrió durante la madrugada de hoy en un sector de Chacra II de Río Grande. Desde la Cooperativa Eléctrica calificaron el ataque como de “extrema gravedad” y advirtieron sobre el peligro que implica dañar infraestructura esencial.

RÍO GRANDE.– Durante la madrugada de este sábado, personas desconocidas vandalizaron un transformador eléctrico ubicado en un sector de Chacra II de esta ciudad. El episodio fue catalogado como de “extrema gravedad” por la Cooperativa Eléctrica, debido al alto riesgo que este tipo de acciones representa para la seguridad de la población.

A través de un comunicado, la entidad señaló que “estas acciones son graves, irresponsables y generan una profunda preocupación, ya que ponen en riesgo la vida de las personas”. En ese sentido, remarcaron que la manipulación o el daño de instalaciones eléctricas puede provocar accidentes fatales y cortes de suministro que afectan a numerosos vecinos, alterando el normal funcionamiento del servicio».

Asimismo, desde la Cooperativa indicaron que «no se trata de daños menores, sino de ataques directos a infraestructura esencial, cuyo perjuicio alcanza a toda la comunidad. Por este motivo, se dio aviso a las autoridades correspondientes para que se investigue lo sucedido».

Finalmente, se solicitó a la población que denuncie cualquier situación sospechosa y se enfatizó que «cuidar estas instalaciones es fundamental para preservar la seguridad, garantizar el servicio eléctrico y proteger el bienestar de toda la ciudad».