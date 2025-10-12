Vamos los pibes! La sub 20 avanzó a semifinales

La Selección argentina consiguió un muy buen triunfo por 2-0 ante México, y se metió en semifinales de un Mundial Sub 20, que se disputa en Chile, por primera vez en 18 años.

BUENOS AIRES (NA).- Los goles el encuentro, jugado en el estadio Nacional de Santiago, los hicieron convirtieron Maher Carrizo, a los 9 minutos del primer tiempo, y Mateo Silvetti, a los 10 del complemento.

Sobre el final del partido, el equipo mexicano se quedó en inferioridad numérica por las expulsiones de Diego Ochoa y Tahiel Jiménez.

Gracias a este triunfo el equipo argentino se enfrentará en la próxima instancia a Colombia, que derrotó a España 3-2, el miércoles venidero.

Argentina consiguió inclinar la balanza a su favor rápidamente, ya que a los 9 minutos Carrizo solo tuvo que empujar la pelota entre los tres palos luego de que le quedara un rebote que había dado el arquero mexicano, Emmanuel Ochoa, quien le había tapado un potente remate a Valentino Acuña.

Después, el equipo albiceleste tuvo varias situaciones para estirar rápidamente el marcador, pero Ochoa tuvo muy buenas apariciones y provocó que la primera mitad del encuentro termine solo 1-0.

El tan ansiado segundo gol llegó a los 10 minutos del complemento, cuando Silvetti definió con gran precisión luego de una jugada buenísima del defensor Juan Villalba. Esta anotación vino desde el banco de suplentes, ya que ninguno de los protagonistas en el gol comenzaron como titulares.

México no consiguió poner en apuros en ningún momento a la Selección, más allá de alguna jugada aislada que se generó principalmente por exceso de confianza en los defensores argentinos.

En un final picante, México terminó con dos jugadores menos por las expulsiones de Ochoa y Jiménez a los 91 y 95 minutos, respectivamente.

Esta es la síntesis:

Argentina 2 – México 0

Estadio: Nacional de Santiago de Chile.

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos).

Argentina: Santino Barbi; Julio Soler, Tobías Ramírez, Valente Pierani, Dylan Gorosito; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo, Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

México: Emmanuel Ochoa; Everaldo López, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca, Alexei Domínguez, Obed Vargas, Elías Montiel, César Garza, Iker Fimbres, Gilberto Mora, Tahiel Jiménez. DT: Eduardo Arce.

Gol en el primer tiempo: 9m. Carrizo (A).

Gol en el segundo tiempo: 10m. Silvetti (A).

Cambios en el primer tiempo: 10m. Hugo Cambreros por Alexei Domínguez (M) y 28m. Juan Villalba por Valente Pierani (A).

Cambios en el segundo tiempo: 1m. Tobías Andrada por Valentino Acuña y Mateo Silvetti por Alejo Sarco (A), y César Bustos por José Pachuca (M), 19m. Ian Subiabre por Maher Carrizo (A) y Diego Sánchez por Iker Fimbres (M), 26m. Amaury Morales por Everaldo Lopes y Yael Padilla por Obed Vargas (M), 35m. Santino Andino por Gianluca Prestianni (A).

Incidencias en el segundo tiempo: 46m. expulsado Diego Ochoa (M); 51m. expulsado Jiménez (M).