Valkiria rusa: una artista de ballet llegó a ser subcomandante militar

Una bailarina rusa terminó actuando como subcomandante militar y lo hace bajo el sobrenombre “Valkiria”. Artista de ballet de formación, la mujer cuya identidad real todavía es un misterio no tenía experiencia de combate cuando llegó a la zona de la operación militar pero fue instruida y en la actualidad es comandante de una Brigada.

BUENOS AIRES (NA).- Ella lo hizo “porque es un honor defender a tu Patria”, declaró al sitio Sputnik News. Entonces explicó su decisión: “Sí, soy bailarina de teatro de profesión. Y eso me ayuda más en disciplina y también algunos momentos físicos. Porque en la Academia de ballet ruso experimentas una especie de Ejército, un Ejército para chicas , que te forma como persona. Así que sí, esta experiencia ayuda, por extraño que parezca”.

Su llegada a la zona de la operación militar empezó con el simple deseo de proteger a su patria y “ser de alguna utilidad”. Antes de entrar en la unidad de asalto de la brigada voluntaria La Española, Valkiria se dedicaba a la ayuda humanitaria a los soldados en el frente.

No tenía experiencia con las armas y tampoco se dio cuenta de que “físicamente podía con todo esto” hasta que un día llegó a La Española uno de sus envíos.

Después se puso en contacto con ella el comandante de una de las unidades de Brigada, Mijaíl Turkánov, apodado Pitbull, quien la invitó a unirse a sus filas.

“Empezamos a hablar y me dijo: Ven y pruébalo . Me di cuenta de que una oportunidad así podía darse una vez en la vida, porque defender la patria es un honor. Es un honor que no se concede a todo el mundo. “Pitbull” resultó herido en combate y nombró comandante a Valkiria, continúa la historia.

“Aproveché la oportunidad y me alisté [en la Brigada]”, completó Valkiria.

En cuanto a ese apodo, está relacionado con una de las aficiones de la mujer, que es miembro del club internacional de mujeres moteras, las Valkirias Nocturnas.

Foto portada: Crédito Sputnik Mundo