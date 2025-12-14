Vacunarán contra el virus sincicial respiratorio en enero de 2026

El 12 de enero del año entrante, todas las jurisdicciones deberán iniciar la estrategia de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR). El objetivo es anticiparse a la circulación del virus y garantizar la protección de los recién nacidos. Las dosis ya están en el país y serán distribuidas a todas las jurisdicciones.

El Ministerio de Salud de la Nación envió una circular a todas las jurisdicciones del país informando que el 12 de enero de 2026 comenzará la estrategia de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR). Las dosis adquiridas por el Ministerio de Salud de la Nación ya se encuentran en nuestro país y serán distribuidas a las provincias a partir de la próxima semana.

La campaña está dirigida a las mujeres embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 y 6 días de gestación, con el objetivo de proteger a los recién nacidos desde el primer día de vida y anticiparse a la circulación del virus durante la temporada invernal. La vacunación no requiere orden médica, solo se debe presentar el certificado que indique la semana de embarazo.

El VSR es la principal causa de infecciones respiratorias bajas en lactantes. Si bien la bronquiolitis es la manifestación más común, las infecciones por VSR se asocian con un mayor riesgo a largo plazo de sibilancias recurrentes y desarrollo de asma. La implementación de la vacunación materna en las semanas 32 y 36 (inclusive) representa una política estratégica. Al transferir inmunidad al bebé durante la gestación, lo protege desde su nacimiento reduciendo significativamente el riesgo de bronquiolitis grave, neumonía, internaciones y complicaciones graves durante los primeros seis meses de vida.

La decisión de iniciar la vacunación en enero busca garantizar que la mayor cantidad de recién nacidos estén adecuadamente protegidos al inicio o durante el ascenso de la curva estacional, es decir, cuando comience la circulación del virus. Asimismo, se espera que disminuya la presión sobre las guardias pediátricas optimizando los recursos del sistema sanitario. La alta ocupación de camas en salas de internación y terapias intensivas pediátricas, la sobrecarga de atención en áreas ambulatorias y salas de emergencia se asocian paralelamente a un incremento en los costos directos e indirectos para el sistema de salud.

Este es el segundo año consecutivo en el que el Ministerio de Salud de la Nación decide iniciar la vacunación en enero. La estrategia implementada en 2025 fue reconocida a nivel internacional. Gracias al trabajo de rectoría del Estado nacional y la articulación con las jurisdicciones, se aplicaron más de 178.000 dosis, alcanzando al 65% de la población objetivo. Los resultados preliminares indican también una reducción del 62% en hospitalizaciones y un 70% menos de ingresos a terapia intensiva en bebés menores de seis meses.