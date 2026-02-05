Vacantes disponibles para ingresantes a 1° año Ciclo Lectivo 2026

El Ministerio de Educación de la Provincia informa los Colegios de nivel secundario con vacantes disponibles para el sorteo de ingresantes a 1° año Ciclo Lectivo 2026 a realizarse el próximo sábado 14 de febrero.

En la ciudad de Ushuaia son: Los Andes, JM. Sobral, E. Sábato, Eva Duarte de Perón, Kloketen y Polivalente de Arte ‘M. Inés Bustelo’. El lugar del sorteo será en el Colegio Polivalente de Arte ‘M. Inés Bustelo’ (Av. Leandro N. Alem N° 15). Las puertas se abrirán a las 9:00 y se cerrarán a las 10:00 horas.

En Río Grande los Colegios con vacantes disponibles son: Soberanía Nacional, Alicia M. de Justo, Haspen, Guevara Bachiller, Padre José Zink y Piedrabuena. En este último establecimiento se realizará el sorteo; ubicado en calle Colón N°751. Las puertas se abrirán a las 8:00 y se cerrarán a las 9:00 horas.

Es importante destacar que en ambas ciudades, una vez cerradas las puertas no se podrá ingresar y se dará inicio al sorteo.

Será necesario, en ambas ciudades, que los adultos responsables asistan con el Certificado de finalización 6to grado del nivel primario y con el DNI del estudiante aspirante a 1° año del secundario en formato físico o digital.