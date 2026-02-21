El Municipio de Río Grande continúa desarrollando “Vacaciones en el Parque”, una propuesta cultural, recreativa y gastronómica que ya se consolidó como uno de los principales espacios de encuentro del verano en la ciudad.

Tras una importante participación de vecinas y vecinos en las jornadas anteriores, además de una respuesta positiva por arte de la comunidad, la iniciativa renueva su agenda de espectáculos y actividades para seguir ofreciendo alternativas pensadas para toda la familia.

Este viernes 20 de febrero, desde las 20 horas, se presentará la Murga Explosiva Pizpireta, quienes sumarán ritmo y color a la propuesta cultural; luego harán lo propio Jah Gan y, cerrando el día, será el turno del DJ Ale Barría. Mientras que el sábado 21, desde las 21 horas, hará su presentación la banda “Q’Descontrol” que aportará música en vivo para continuar celebrando el verano en la ciudad.

Cabe destacar que “Vacaciones en el Parque” se desarrolla desde enero y continuará hasta marzo, con la participación de 21 carros gastronómicos y cerveceros habilitados, lo cual permite fortalecer el trabajo de emprendedores locales y dinamizar la economía regional. Asimismo, se suman propuestas culturales nocturnas y actividades diurnas destinadas a las infancias, consolidando una agenda integral para todas las edades.

A través de estas acciones, el Estado Municipal invita a toda la comunidad a seguir disfrutando de los espacios públicos, acompañando el desarrollo local, compartiendo un verano con actividades recreativas, culturales y gastronómicas pensadas para las familias de Río Grande.