“Vacaciones en el Parque”, nuevos espectáculos

La propuesta, impulsada por el Municipio de Río Grande, continúa durante enero y febrero con espectáculos artísticos, actividades para las infancias y el fortalecimiento del Patio Gastronómico en pos de acompañar a emprendedores locales y promover los espacios públicos como lugares de encuentro. Este viernes se presentará el Dj Alejandro Cerdá y la banda «Mow Gang», mientras que el sábado será el turno de Dj Mario Antieco, «Monoblock» y «Mar en Tiempo».

En el marco de las políticas públicas impulsadas por la gestión de Martín Perez, el Municipio continúa con la propuesta “Vacaciones en el Parque”, una propuesta cultural, recreativa y gastronómica que se consolida como uno de los principales espacios de encuentro del verano.

Dado que los primeros encuentros contaron con una importante participación de vecinas y vecinos y la respuesta del público fue positiva, la iniciativa se renueva con nuevos espectáculos, música en vivo, DJ’s y actividades pensadas para las niñas y niños. Por ello, este viernes 23 de enero, a partir de las 20 horas, se presentará el Dj Alejandro Cerdá, seguido de la banda «Mow Gang»; mientras que el sábado 24, también desde las 20 horas, hará lo propio el Dj Mario Antieco, se presentará «Monoblock» y «Mar en Tiempo».

Al respecto, el subsecretario de Cultura, Carlos Gómez, destacó el impacto de la propuesta. “Nos reunimos con los responsables de los carros gastronómicos y nos comentaron que están muy contentos con el desarrollo de esta iniciativa. Tuvieron ventas impensadas para esta época del año y una excelente respuesta por parte de la comunidad, durante los eventos como los días restantes”.

En ese sentido, el funcionario remarcó que, a partir del diálogo y el consenso, se resolvió ampliar la programación artística ya que “por pedido de ellos vamos a continuar con los shows durante este y el próximo fin de semana”. Señaló que “la interacción entre artistas, emprendedores y la comunidad genera una gran convocatoria, lo cual beneficia a quienes trabajan en el Parque de los 100 Años y permite que las vecinas y vecinos conozcan los emprendimientos de la ciudad”.

Por otro lado, Javier Calisaya, subsecretario de Servicios y Seguridad Ciudadana subrayó la importancia de sostener esta política pública porque “se trata de una propuesta que viene a mejorar y sostener las ventas, al mismo tiempo, genera movimiento económico y fortalece el Parque como un espacio de encuentro para las familias”.

Y, en esa misma línea, Calisaya afirmó que “es mucho más que un espacio gastronómico, sino que pasó a ser un lugar para el disfrute familiar que moviliza la economía local y la cultura de nuestra ciudad en uno de los Parques más lindos”.

Es importante mencionar que “Vacaciones en el Parque” se lleva adelante durante enero y todo febrero, contando con la participación de 21 carros gastronómicos y cerveceros habilitados; sumando propuestas culturales nocturnas y actividades diurnas destinadas a las infancias.

De esta forma, el Estado Municipal invita a toda la comunidad a seguir disfrutando de un verano a pleno, con una agenda recreativa y cultural pensada para todas las edades.