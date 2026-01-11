Vacaciones con la Muni: Yoga para niños

El Municipio de Río Grande, invita a las familias a participar de la propuesta “Yoga para niños”, una actividad de verano destinada a niñas y niños de 2 a 3 años, que se llevará adelante en Casa de María.

La iniciativa tiene como objetivo promover el bienestar integral desde la primera infancia, a través de una experiencia lúdica y recreativa que favorece el desarrollo corporal, el equilibrio, la coordinación y la relajación, en un entorno seguro y cuidado. Las actividades estarán adaptadas a la edad de las y los participantes, priorizando el juego, el movimiento y la expresión corporal.

La propuesta se desarrollará durante el verano, los días martes a las 12:00 horas, en Casa de María (Finocchio 2193). Las familias interesadas en obtener más información podrán comunicarse al 2964-537198.

De esta manera, el Municipio de Río Grande, a través del programa Vacaciones con la Muni, continúa promoviendo espacios de encuentro, cuidado y recreación para la primera infancia, fortaleciendo propuestas que acompañan el desarrollo integral de niñas y niños.