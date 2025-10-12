Ushuaia vivió la 5° Expo de Modelismo en el CCNA

El Centro Cultural ‘Nueva Argentina’ brincó su espacio, por quinto año consecutivo, a la extraordinaria muestra del Grupo de Modelistas Fueguinos. Cientos de vecinos y vecinas disfrutaron de la muestra que reunió reproducciones en miniatura de aviones, autos, tanques y diversas figuras.

El evento contó con la participación especial del exdirector de Aeronáutica de Tierra del Fuego, Luis Marcelino Lavado, quien estuvo a cargo de la charla ‘Volando al sur del paralelo 54’. Además, la Legión 501, de fans de Star Wars, volvió a tener su stand con figuras de la saga y sus personajes más emblemáticos salieron a la calle para interactuar con la comunidad.

Este sábado y domingo, el Centro Cultural ‘Nueva Argentina’ llevó adelante la 5° Expo de Modelismo.

En un amplio horario, de 10 a 20 horas, durante ambas jornadas, cientos de vecinos y vecinas pasaron a disfrutar de la exhibición organizada por el Grupo de Modelistas Fueguinos y por la Legión 501 integrada por fans de Star Wars.

En la primera jornada, el exdirector de Aeronáutica de Tierra del Fuego, Luis Marcelino Lavado, participó especialmente del evento con la charla ‘Volando al Sur del Paralelo 54’, exponiendo una síntesis del rol de la aviación civil como apoyo a los soldados argentinos en la Gesta de Malvinas.

En tanto que, en la segunda jornada del evento, el legislador Juan Carlos Pino y la senadora Cristina López (fundadores del CCNA), visitaron la exposición y destacaron el minucioso trabajo que llevan adelante los modelistas.

“Nos complace recibir por quinto año al Grupo de Modelistas Fueguinos. En el año 2019 comenzó esta aventura, con la primera exposición y hoy estamos muy contentos de volver a abrir las puertas del Centro Cultural para este evento que ya es un clásico de la ciudad y que reúne a público de todas las edades”, manifestó Pino.

A su vez, los expositores entregaron un certificado a los fundadores del CCNA para agradecer el acompañamiento.

El atractivo principal del evento estuvo dado por los personajes de Star Wars que salieron a la calle para interactuar con la comunidad y llamaron la atención tanto de transeúntes como de automovilistas que tuvieron la posibilidad de fotografiarse con ellos.

“Como todos los años, la expo volvió a ser un éxito y esperamos que el año que viene se repita. El Centro Cultural continúa siendo un punto de encuentro para la comunidad y un nexo entre las diversas organizaciones y nuestros queridos vecinos y vecinas”, concluyó Pino.