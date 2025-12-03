El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreyra, y su par de Planificación e Inversión Pública, Belén Borgna, recibieron a una delegación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, en el marco del seguimiento y planificación del proyecto GEF 7: “Inversiones Integradas Bajas en Carbono y Conservación en Ciudades Argentinas”.

Ushuaia, una de las ciudades elegidas a nivel nacional para implementar el GEF 7, se enfoca en intervenciones que promuevan la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y la planificación urbana integrada.

Durante el encuentro se validaron los lineamientos principales que guiarán el desarrollo de Ushuaia hacia mediados de siglo, con foco en la integración de criterios de biodiversidad y clima en la planificación territorial.

También se avanzó en la definición de los futuros proyectos a financiar que incluirán iniciativas de eficiencia energética, movilidad sostenible y gestión integrada de residuos con criterios de bajas emisiones de carbono.

Además, se acordaron mecanismos para mejorar la coordinación interjurisdiccional, asegurando que los objetivos internacionales de lucha contra el cambio climático se implementen de manera efectiva a nivel local.

La jornada concluyó con el compromiso de mantener una agenda de trabajo intensiva y coordinada, reconociendo el papel de Ushuaia como un modelo de gestión integrada y sostenible en la región austral.

Ferreyra consideró que “la presencia del PNUMA y de Nación en Ushuaia es una clara señal de la prioridad que le damos a la sostenibilidad”, y valoró que el programa GEF 7 “nos permite acceder a herramientas de planificación y financiación únicas para proteger nuestros ecosistemas críticos, como los turbales y bosques, y asegurar que nuestro crecimiento sea bajo en carbono y verdaderamente resiliente”.

Por su parte, Borgna indicó que “el objetivo de la reunión fue consolidar la hoja de ruta y monitorear los avances locales de esta iniciativa global, que busca acelerar la transición hacia un desarrollo urbano sostenible y resiliente frente al cambio climático en el fin del mundo”.