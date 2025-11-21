Ushuaia: un siniestro en un automóvil obligó a una rápida intervención policial

Esta madrugada un automóvil sufrió un incendio en la zona del motor mientras circulaba por San Luis e Hipólito Yrigoyen. No hubo heridos y el fuego fue controlado por la policía y bomberos. El vehículo terminó dañado en un 50%.

USHUAIA.– Un incendio vehicular generó alarma este jueves a la madrugada, en la intersección de las calles San Luis e Hipólito Yrigoyen, donde un automóvil Daewoo Espero comenzó a incendiarse en plena circulación.

El conductor relató que, mientras manejaba, advirtió la presencia de humo que salía del sector frontal del rodado. Ante la situación, detuvo la marcha y rápidamente dio aviso a los servicios de emergencia. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Personal policial llegó al lugar y consiguió sofocar las llamas de manera inicial. Luego, Bomberos trabajaron para asegurar la escena y verificar que no quedaran focos activos. Según informaron, el origen del siniestro sería una falla mecánica en el motor.

El vehículo terminó con aproximadamente el 50% de su estructura afectada por el fuego.