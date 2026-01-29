Ushuaia: un penitenciario fue hospitalizado tras rescatar a un interno de un incendio

El hecho ocurrió en el sector de baños del pabellón de internos, luego de que un detenido incendiara su colchón en señal de protesta por la pérdida de un régimen de salidas especiales.

USHUAIA. – Un integrante del Servicio Penitenciario Provincial fue hospitalizado anoche en Ushuaia tras sufrir una intoxicación por inhalación de humo, luego de intervenir en un incendio en un colchón provocado por un detenido.

El episodio se registró el miércoles por la noche, cuando el interno Cristian Maidana se encerró en uno de los baños destinados a los detenidos; prendió fuego su colchón como forma de reclamo, luego de que le fuera revocado el régimen de salidas especiales por incumplimientos en su conducta.

Ante la emergencia, el cabo penitenciario Sebastián Lanaro ingresó al sector afectado para rescatar al interno, logrando ponerlo a resguardo. Como consecuencia de la exposición al humo, el efectivo sufrió una intoxicación en las vías respiratorias y debió ser trasladado al Hospital Regional, donde recibió oxígeno y quedó en observación.

El interno Maidana también fue hospitalizado de manera preventiva, aunque se informó que se encuentra fuera de peligro y ya fue dado de alta médica.

Fuentes del Servicio Penitenciario indicaron que el interno había dejado una carta en la que solicitaba la restitución del régimen de salidas, el cual le había sido retirado a fines del año pasado.