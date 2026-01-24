Ushuaia: un hombre sufrió una herida en la nuca tras ser agredido en la vía pública

El hecho ocurrió en la calle Pastor Lawrence al 600. La Policía detuvo al presunto agresor quien permanece alojado en la comisaría.

USHUAIA.– Personal policial intervino este sábado en un incidente registrado en la calle Pastor Lawrence al 600, donde un hombre resultó herido tras ser atacado físicamente por otro individuo.

La víctima presentó una lesión cortante en la zona de la nuca y recibió asistencia médica inmediata.

El agresor, identificado como Cristian Díaz (37), fue aprehendido en flagrancia por los efectivos y trasladado a la dependencia policial, donde permanece detenido a disposición de la Justicia.