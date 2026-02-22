Ushuaia: tres personas aprehendidas tras una riña en pleno centro

El enfrentamiento ocurrió esta mañana en Maipú y Belgrano. Un hombre fue trasladado al hospital y dado de alta minutos después. Intervino el Ministerio Público Fiscal.

USHUAIA.– Una riña pública se registró esta mañana en inmediaciones de la intersección de las calles Maipú y Belgrano, lo que motivó la intervención de personal policial.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron un enfrentamiento entre varias personas y observaron a un hombre tendido sobre la vía pública. De manera preventiva, se solicitó una ambulancia que trasladó al involucrado al hospital local, donde fue asistido y dado de alta horas después.

En el procedimiento fueron aprehendidos Marcelo Almonacid (24) e Iván Almonacid (24), ambos por infracción al artículo 77 de la Ley Provincial N.º 1024, en el marco de actuaciones contravencionales.

Asimismo, Valeria Ruth Erica Tolaba (33) fue aprehendida por el delito de atentado y resistencia a la autoridad.

En el hecho tomó intervención el Ministerio Público Fiscal conforme a lo establecido en la Ley Provincial N.º 792.