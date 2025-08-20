“Ushuaia te escucha” llegó al barrio Río Pipo

.- A través del Centro de Acción Legal Comunitario la Municipalidad llevó adelante una nueva edición de “Ushuaia te escucha”, espacio de participación ciudadana que tiene como objetivo generar un ida y vuelta que permita impulsar propuestas que beneficien a la comunidad y contribuyan al desarrollo de la ciudad.

USHUAIA.- En esta oportunidad la actividad se desarrolló en el barrio Pipo, donde se conversó sobre la vida comunitaria, la relación vecinal, las necesidades de obras, el estado de los servicios y los reclamos, y los proyectos y propuestas que tienen las familias del sector.

Otros temas abordados fueron asfalto, transporte, servicios, recolección de residuos, estacionamiento, catastro y tasas municipales, alumbrado, espacios verdes, cultura, deportes, esparcimiento, y género y juventud.

Cabe mencionar que el Municipio continuará llevando el dispositivo “Ushuaia te escucha” a los distintos barrios de la ciudad.