Ushuaia: una vivienda del barrio Dos Banderas fue devastada por el fuego

Ocurrió en la medianoche del sábado cerca de la plaza “Nunca Jamás”. Bomberos Voluntarios controlaron el fuego y no hubo heridos.

USHUAIA.– Anoche se produjo un incendio en una vivienda ubicada en el barrio Dos Banderas de esta ciudad, en inmediaciones de la plaza “Nunca Jamás”.

Al arribar al lugar, dotaciones de Bomberos Voluntarios constataron que la casa se encontraba totalmente afectada por las llamas. Tras un intenso trabajo, lograron sofocar el foco ígneo y evitar su propagación a construcciones cercanas.

Posteriormente realizaron las pericias correspondientes, las cuales determinaron que el incendio se originó a raíz de una sobrecarga de calor en la salamandra. No se reportaron personas lesionadas.