Ushuaia será sede de una Jornada sobre Derecho Público Provincial y Municipal

El Poder Judicial invita en Ushuaia, a la capacitación que se dictará en la Sala de Audiencias del Superior Tribunal de Justicia y contará con la participación del reconocido académico Cristian Altavilla.

USHUAIA. – El Poder Judicial, a través de la Escuela Judicial “Angélica Barreda”, invita a participar de la Jornada “Derecho Público Provincial y Municipal – Sistema Federal Argentino”, que estará a cargo del Dr. Cristian Altavilla.

La actividad se desarrollará de manera presencial el viernes 12 de diciembre, a las 14.30, en la Sala de Audiencias “Elena Rubio de Mingorance” del Superior Tribunal de Justicia, ubicada en Leopoldo Lugones 1831, Ushuaia.

Las personas interesadas deberán inscribirse a través del siguiente enlace: https://acortar.link/wclNAS

El Dr. Altavilla es profesor e investigador en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Siglo 21. Asimismo, se desempeña como investigador visitante en instituciones académicas de Brasil, Dinamarca, España, Colombia y Estados Unidos, entre ellas la Universidad Federal de Minas Gerais, Aarhus Universitet, la Universidad de Granada, la Universidad Área Andina y la Universidad de Harvard.